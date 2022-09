Kultur TV-serier Amazon-rekord for TV-serien «Maktens Ringer» Den nye TV-serien «Maktens Ringer» ble sett av 25 millioner seere i løpet av det første døgnet. Det er rekord for strømmetjenesten Amazon. Publisert: 05. september 2022, 09:43 NTB

25 millioner så «Maktens Ringer» det første døgnet.

De to første episodene av TV-serien i Ringenes Herre-universet ble sluppet fredag.

– Det er på et vis passende at Tolkiens historier, som er blant de mest populære gjennom tidene og som mange anser for å være den virkelige opprinnelsen til fantasy-sjangeren, har ledet oss til dette stolte øyeblikket, sier Amazon Studios-sjef Jennifer Salke ifølge VG.

Strømmetjenesten Netflix måler seertall i antall timer, og der er rekorden 335 millioner timer på én uke for serien «Stranger Things». Det skjedde i juni, da fjerde sesong av TV-serien ble sluppet.

