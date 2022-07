Kultur TV-serier «Stranger Things» får spin-off Netflix' svært populære serie «Stranger Things» får både en spin-off-serie og et teaterstykke som er satt i seriens skumle, overnaturlige verden, melder strømmegiganten. Oppdatert: 07. juli 2022, 12:36 NTB

Foreløpig har den fjerde sesongen av «Stranger Things» blitt sett mer enn 1,15 milliarder timer.

Serien er satt til 80-tallet og følger en gruppe ungdommer som kjemper mot monstre fra en annen dimensjon i en oppdiktet amerikansk småby. Den er et av strømmetjenestens flaggskip og en av de mest populære seriene.

Den fjerde og hittil siste sesongen ligger helt på topp blant Netflix' engelskspråklige serier. Strømmetjenesten måler innholdets popularitet i antall timer brukerne ser på det i de første fire ukene etter at de blir utgitt.

Foreløpig har den fjerde sesongen blitt sett mer enn 1,15 milliarder timer, et tall som trolig vil øke da de siste episodene kom ut så sent som fredag. Kun den sørkoreanske supersuksessen «Squid Game» har gjort det bedre.

Onsdag bekreftet Netflix at det kommer en «Stranger Things»-spin-off basert på en idé fra Duffer-brødrene.

Brødrene Matt og Ross Duffer står bak serien. De har sagt at den neste sesongen blir den siste og at den vil være en fullverdig slutt på historien som blir fortalt. Likevel hintet de i februar om at det er «mange flere spennende historier å fortelle fra verdenen til «Stranger Things».

Onsdag bekreftet Netflix at den nye serien skal være en «Stranger Things»-spin-off basert på en idé fra Duffer-brødrene. I tillegg kommer et teaterstykke «satt i verdenen og mytologien» fra serien, ifølge Netflix.

Nyheten kommer mens Netflix føler på et sjeldent press. Etter å ha hatt en nærmest ustoppelig vekst de siste årene, mistet strømmetjenesten abonnenter tidligere i år, noe som sendte aksjekursen nedover.

