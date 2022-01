Kultur TV-serier Den nye TV-versjonen av Tolkiens univers får tittelen «Maktens ringer» Nå har Amazons video- og strømmetjeneste Prime Video avslørt navnet for den kommende TV-serien i flere sesonger bygget på J.R.R. Tolkiens univers. Publisert: 20. januar 2022, 08:42 NTB

«Ringenes Herre»-serien til Amazon Prime får hovedtittelen «Maktens ringer» – og tar TV-publikum tilbake til tiden da de mange ringene ble smidd – lenge før den tidsalderen som kinofilmene skildrer.

Den skal hete «The Lord of the Rings: The Rings of Power», som på norsk blir til «Ringenes Herre: Maktens Ringer». Det ble offentliggjort onsdag.

Premieren står ikke før 2. september, og da vil den nye serien bli å se i mer enn 240 land rundt i verden med nye episoder sluppet løs ukentlig.

Og tittelen vil også vekke gjenkjennelse hos lesere av Tolkien-bøkene. For den nye serien tar mål av seg til å forene alle de større historiene om Midgards andre tideverv, både da ringene ble smidd, hvordan Sauron kom til makten, den episke historien om Númenor og den siste alliansen mellom alver og menn, ifølge pressemeldingen.

Serien skal ta for seg hendelser lenge før filmtriologien. Her ser vi skuespiller Elijah Wood som Frodo i «Atter En Konge».

– Til nå har publikum bare fått se historien om Den ene ringen på lerretet – men før det var denne ene, var det mange … og vi er begeistret over å kunne dele den episke historien om dem alle, sier «Maktens Ringer»-showrunnerne J.D. Payne og Patrick Mckay.

Serien starter i en relativt fredelig tid, med både kjente og nye karakterer som etter hvert føler hvordan ondskapen vender tilbake til Midgard. Man får oppleve både Tåkefjellene, «Misty Mountains», så vel som alvebyen Lindon, øya Númenor og mere til.

