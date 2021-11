Kultur Tiësto Nederlandsk DJ-legende får kuppe vaksinehall i maks fire dager Fra 1. desember skal folk igjen vaksineres i Forum Expo. Formannskapet i Stavanger gir likevel grønt lys til konserten i hallen den 10. desember. Publisert: 30. november 2021, 15:12 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ti dager etter at Forum Expo gjenåpner som vaksinehall, skal Tiësto ha konsert.

Forbeholdet er at arrangøren klarer å rigge opp og ned i tidsrommet 9. til 12. desember.

Altså: Konserten går som planlagt, så lenge arrangøren ikke overskrider tidsskjema og samtidig klarer å holde seg innenfor budsjettet.

Vedtaket til formannskapet var enstemmig.

Arrangør Øivind Ekeland mener det ikke blir problematisk å overholde fristen.

– Vi er trygge på at dette skal gå fint, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir en bra gjennomføring. Konserten går som planlagt, og folk kan absolutt glede seg, sier han til RA.

Det har ikke lykkes Byas å få en kommentar fra Ekeland tirsdag.

Tiësto og Matoma

Konserten med den nederlandske DJ-legenden Tiësto ble kjent i september.

Tiësto, eller Tijs Michiel Verwest som er hans egentlige navn, begynte sin DJ-karriere tidlig på 90-tallet og ble for første gang kåret til verdens beste DJ i 2002. En tittel han sikret seg tre år på rad.

LES MER: Alan Walker (igjen) bekreftet til Utopia

LES MER: Lokale rappere i Netflix-produksjon

En måned etter at Tiësto ble annonsert, kom nyheten om at den norske EDM-artisten Matoma slår følge.

– Jeg gleder meg helt vilt mye til å spille i Norge igjen! Det er ikke

noe som er bedre enn å runde av året med legenden Tiësto! Trondheim,

Ålesund og Stavanger – gjør dere klare for den største gjenåpningsfesten Norge har sett, sa Matoma i pressemeldingen.

På det meste ble over 12.000 personer vaksinert i uka på Forum Expo på Tjensvoll. På bildet sitter folk og venter etter å ha fått stikket sitt i juli.

Derfor åpner Forum Expo igjen

Forum Expo fungerte som vaksinesenter i fem måneder. Det siste stikket ble satt den 30. september.

Så startet vaksinebussen sin rundtur i distriktet. Etter halvannen uke i drift, hadde bussen sørget for at det i gjennomsnitt ble satt 60 doser om dagen.

Fra 15. november fortsatte vaksineringen i curlinghallen til Stavanger ishall.

Mandag 4. oktober gikk startskuddet for vaksinebussen i Stavanger. Så tok Stavanger ishall på seg oppgaven den 15. november. Fra 1. desember settes alle doser i Forum Expo igjen.

Årsaken til at det igjen skal settes vaksiner i Forum Expo er fordi kommunen må doble kapasiteten.

Det er det behov for. Tirsdag ble det nemlig kjent at regjeringen ønsker at alle voksne skal få tilbud om en tredje vaksinedose før påske. Målet er at alle over 65 år skal ha fått tredje dose før jul.

Et enstemmig formannskap bestemte forrige uke at dersom Forum Expo må fungere som vaksinesenter også etter påsken, skal det vurderes å bytte sted. Dette er av hensyn til avtaler om internasjonale konferanser som skal arrangeres i Stavanger, og som har stor betydning for næringslivet i byen.

OBS: Til tross for konsert vil vaksineringen fortsette på Tjensvoll. Alle som har vaksinetime mellom 9. og 13. desember skal møte i curlinghallen i 2. etasje i Stavanger ishall. Dette skriver kommunen på sine nettsider.

Publisert: 30. november 2021, 15:12