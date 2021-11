Kultur Film «Aksel» til skjermene 3. desember Dokumentarfilmen om Aksel Lund Svindal kommer på Viaplay 3. desember. Publisert: 26. november 2021, 13:40

Aksel Lund Svindal foran plakaten til filmen «Aksel».

«Filmen følger hendelser i verdenscupsirkuset, en kropp som stadig nærmer seg smertegrensen, og opp- og nedturer i livet til en av verdens beste alpinister», heter det om dokumentarfilmen.

«Aksel» har fått mange godord fra anmelderhold siden kinopremieren 15. oktober. NRK Filmpolitiet serverte terningkast 5 – noe kritikerne i Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad også gjorde. Filmen har også fått god mottakelse i Østerrike og Tyskland.

– Jeg var fryktelig spent da jeg skulle se filmen for første gang. Det er jo en film som handler om meg og mitt liv, og da er det ekstra hyggelig at filmen har fått så gode tilbakemeldinger. Nå gleder jeg meg til at enda flere skal få se filmen på Viaplay, sier Aksel Lund Svindal via pressemeldingen.

«Aksel» er produsert av Filip Christensen i Field Productions AS, og filmen er regissert av Even Sigstad og Filip Christensen. Filmen byr også på originalmusikk av Fay Wildhagen og Kristoffer Lo.

LES MER: Nøttene til Askepott holder på topplasseringen på kinoene

LES MER: Nytt hos Disney, Netflix og HBO i november: Ferske sesonger med flere favoritter

Publisert: 26. november 2021, 13:40