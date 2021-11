Kultur Musikk I helga blir det musikk fra undergrunnen på Metropolis: – Det blir garantert moshpit «Undergrunn» har blitt fjortis. Rockefestivalen for unge og lokale artister smeller i gang fredag på Metropolis – og lørdag blir det hiphop-versjon med «Xplosif Undergrunn». Publisert: 25. november 2021, 15:22 Gayatri Jeevaharan

Undergrunn fyller 14 år i år. Her fra 2019.

For fjortende gang inviterer Metropolis til festivalen Undergrunn, hvor lokale og fremadstormende band står på scenen.

Årets line-up består av fire band og én artist:

Leif Inge

Håndgranat

A-live

Rioter

Autonomie

Får lov å «moshe» igjen

I 2020 ble festivalen heldigital på grunn av korona, men i år får bandene igjen spille foran et skikkelig publikum. I fjor sa Christian F. Brynie hos Metropolis til Byas at det var trist at Undergrunn for første gang ble uten moshpit.

– Blir det moshpit i år?

– Det blir garantert moshpit! Det er veldig gøy at det ikke blir på stream i år.

– Blir det helt uten koronarestriksjoner?

– Det er vanligvis plass til 300 i publikum på Metropolis, men vi har sagt at vi har plass til 200 i år. Jeg tror festivalen er etterlengtet, men mange er også skeptiske med tanke på korona, sier Brynie.

Christian F. Brynie hos Metropolis lover god musikk og gratis merch på Undergrunn i helga. – Det blir garantert moshpit, lover han.

FAKTA: Undergrunn 2021 Hva: Rockefestival for unge, lokale og up-and-coming artister Hvor: Metropolis, Stavanger Når: Fredag 26. november klokken 19.00. Dørene åpner 18.30. Artister: Leif Inge, Håndgranat, A-live, Rioter, Autonomie CC: Gratis

«Xplosif Undergrunn»

De fem bandene vil opptre på to ulike scener i løpet av fredagen. Vanligvis blir «Undergrunn» holdt over to dager med ti band, men Brynie hos Metropolis forteller at korona har gjort øving umulig for mange.

Som vanlig er festivalen gratis og rusfri. Brynie lover mye god musikk fra dagens unge og lovende artister på en av de lengstlevende rockefestivalene i Stavanger.

Kriminell Kunst avslutter «Xplosif Undergrunn» lørdag.

Er ikke rock helt din ting? Dagen etterpå, lørdag 27. november klokken 18.00, kan du også oppleve hiphop fra undergrunnen på samme sted.

På «Xplosif Undergrunn» spiller artistene Joggedress, Lille Pablo, 49gjeng, Scubidoub, S.E og Ulrich Stefane. Stavanger-legendene Kriminell Kunst avslutter festivalen.

