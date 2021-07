Kultur Konsert Ny festival: I helgen blir det både konserter, speed friending og silent disco i Sola Fredag og lørdag arrangeres den sosiale festivalen «Festival uten navn» (FUN) i Sola. Festivalsjef Viktor Sanden gleder seg til å treffe nye folk. Publisert: 14. juli 2021, 19:00 Tonje Thorstad Kildal

Til helgen kommer Festival Uten Navn til Sola. FOTO: Viktor Sanden

Festival uten navn ble startet av en vennegjeng i Oslo for tre år siden. Nå utvider de og skal blant annet ta turen til Drivhuset kafe i Sola denne helgen.

– Jeg har jo gått på videregående i Sola og liker stedet veldig godt. I tillegg kjenner vi godt til de som har bygget opp Drivhuset kafe, så vi har blitt tatt godt i mot, sier Sanden.

FUN går over to dager fra fredag til lørdag, men det er også mulig å kun kjøpe billett til en av dagene.

– Vi har plass til 200 hver dag, og siden det fremdeles er korona kommer vi til å ha mengder med håndsprit i tillegg til at det meste foregår utendørs på et stort areal slik at det skal være enkelt å holde meteren, legger Sanden til.

Sosial festival

Sanden mener at det som gjør at FUN skiller seg ut fra andre festivaler er fokuset på det sosiale.

– Her er det mulighet til å bli kjent med mange. I tillegg til at vi inviterer veldig åpent til å være med å arrangere festivalen med oss, så det er en veldig demokratisk styrt festival.

Under helgens festival planlegges det både speedfriending, og hageaktiviteter som kubb.

– I tillegg har vi gjort det til en tradisjon å ha silent disco etter klokken 23, slik at vi ikke forstyrrer naboene.

I tillegg til flere konserter, vil bli arrangert både hageleker og silent disco på festivalen. FOTO: Vetle Giltner Bjaanes

Up and coming artister

Det vil ikke bare være flere sosiale aktiviteter, men også konserter under helgens festival.

– Vi har fokus på up and coming artister, og jeg tror det vil være musikk som passer for alle, sier Sanden.

Under festivalen vil band og artister som Windmill and Giants, Lucid dreaming, Simon XCU, Lille Pablo, Unge Paco, Haffa, Sime, Mas, 3TOS og BLäMST spille.

– Vi gjort det til en tradisjon å ha silent disco etter klokken 23, slik at vi ikke forstyrrer naboene, forteller festivalsjef Viktor Sanden. FOTO: Vetle Giltner Bjaanes

Ser frem til å arrangere noe igjen

Nå ser festivalsjefen frem til å arrangere festival på Sola.

– Jeg tror det blir veldig fint vær og god stemning, også gleder jeg meg til å møte folk igjen, det er noe vi har savnet etter 1,5 år med pandemi.

I helgen arrangerte gjengen bak FUN speed friending i Oslo - med suksess, ifølge Sanden.

– Siden speed friendingen gikk så bra der, tror jeg det vil bli vellykket nå også. I tillegg gleder jeg meg til silent disco under åpen himmel, legger han til.

