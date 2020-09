Kultur Mablis Utopia planlegger tidenes comeback og Landstreffet er utsolgt, men hva skjer med Mablis? – Vi er ikke klare for å gå ut med noe ennå. Publisert: 23. september 2020, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kvelertak avsluttet Mablis i juni 2019. Siden da har det vært stille i Vålandskogen. FOTO: Tommy Ellingsen

Det sier daglig leder i Mablis, Eirin Sandstad, til Byas.

7. april ble festivalen i Vålandskogen offisielt avlyst, etter at kulturministeren forbød idretts- og kulturarrangementer fram til 15. juni.

Nå nærmer vi oss slutten av september. Pandemien er langt fra over. Det gjør det vanskelig for festivalledelsen å gi et klart svar på hvordan festen i Vålandskogen blir neste år.

– Vi er en gjeng som jobber med å se på ulike muligheter med de forutsetningene vi har, fortsetter Sandstad.

Vil holde det som loves

Mablis-sjefen sier at dette kan bety alt fra en fullverdig festival til mindre kulturarrangementer spredt rundt i byen.

– Vi er motiverte og optimistiske for at det blir en form for aktivitet i 2021, så skal vi «gønne» på videre med festival når situasjonen tillater det, sier Sandstad.

Daglig leder i Mablis, Eirin Sandstad. Her avbildet i forkant av fjorårets festival. FOTO: Ine Espevik Larsen

– Andre festivaler selger billetter som normalt. Hvorfor vil ikke dere gjøre det samme?

– På grunn av den økonomiske situasjonen vil vi ikke love noe vi ikke kan holde. Vi vil heller gå ut med noe vi kan stå inne for. Per nå er det ingen garanti for at festivalsommeren 2021 blir noe av, sier Sandstad.

Hun opplyser at Mablis fortsatt ikke vet hvor stor kompensasjon festivalen vil få etter årets avlysning. Søknaden er fortsatt til behandling.

– Hvor store ble de økonomiske tapene?

– Det har jeg ikke foran meg, men alle inntekter kommer i løpet av to festivaldager. Så det ble ikke mye penger i kassen i 2020, sier Mablis-sjefen.

«Go big or go home». Det kan ikke være restriksjoner på antall publikummere dersom Utopia skal gjøre comback i 2021. Bildet er fra festivalen i 2019. FOTO: Finn E. Våga

Utopia: Alt eller ingenting

Utopia og Landstreffet er blant festivalene som planlegger neste år som normalt.

Festivalsjef i Utopia, Espen Svendsen, er kjapp med å legge til at heller ikke han kan love noe som helst, men at noe annet enn en fullskala Utopia-festival er utelukket.

– Min tanke og visjon er å lage en fantastisk festival for mange mennesker. Dersom folk må sitte i grupper på 20 eller 200, så er visjonen borte og da er det ikke interessant heller, sier Svendsen.

LES MER: Alan Walker kommer til Utopia 2021

LES MER: Festivalen ble avlyst, men nå skal Utopia vise seg fram i Trondheim

Han legger til at festivalen ikke kan ta for gitt at 2021 også blir et år med unntakstilstander. Når lyset først blir grønt, må Utopia være klare.

– Dersom det åpnes opp, skal vi lage landets beste og mest sinnssyke fest for en befolkning som virkelig fortjener det, sier Svendsen.

Utopia-sjef Espen Yung Svendsen skulle ta med seg festivalen opp i Bjergestedparken for første gang i 2020. Slik ble det ikke. FOTO: Håvard Tanche-Knutsen Larsen

LS: Har lagt om driften

Landstreffet feirer 35-årsjubiluem neste år og har allerede bekreftet artistene Martin Garrix, Macklemore og Arif og Unge Ferrari. Nærmere 15.000 billetter er revet bort, arrangementet er utsolgt.

– Vi drifter på en annen måte i år og er mye mer forsiktig med hvordan vi bruker pengene våre. Dersom arrangementet blir avlyst, vil billetten bli refundert. Vi sitter på midler som er øremerket til dette formålet. I tillegg har vi gjort endringer i booking-kontraktene, forteller LS’ pressesjef, Aasmund Lund.

Mats Hoel Pedersen blåste grønt 5. mai 2019, men om arrangørene av Landstreffet får grønt lys 7. mai 2021 er umulig å spå. FOTO: Tommy Ellingsen

– Kan det være aktuelt å arrangere festivalen på en annen måte, eller er det alt eller ingenting?

– Det er for tidlig å spekulere i. Vi har forskjellige alternativer på alle våre arrangement. Hvilken retning det går og hva vi kommer til å gjøre vil bli justert etter hvert, sier Lund om festivalen som er planlagt fra 7. til 9. mai.

Ingen Mablis-deadline

I fjor presenterte Mablis sin første headliner 25. november. Sandstad har ikke satt en deadline for når ledelsen må bestemme seg for hvilken løsning festivalen velger å gå for.

– Vi skal klare å snu oss rundt og har god dialog med artistagenter, samarbeidspartnere og leverandører. Vi jobber mye i kulissene fremdeles, sier hun.

Publisert: 23. september 2020, 18:00