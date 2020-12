Kultur 2020 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i mai Influseren som ville bli «sexy sølvmus» var én av de best leste artiklene i hele 2020. Publisert: 25. desember 2020, 12:00 Tone Pedersen

TV-profil og influenser Veronica Simoné Fjeld hos frisør Janne Lynghamar ved Barokk Frisør torsdag. Etterveksten ble spart. FOTO: Privat

2020 er snart over og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i mai. Husker du noen av dem?

#1. TV-profilen kaster seg over ny trend

Influenser Veronica Simoné Fjeld slo igjen et slag for det naturlige, og ville at folk skulle være stolte over koronasveisen, og ikke løpet og farge etterveksten. – Jeg skal bli sølvmus, og det skal være dødssexy! sa hun til Byas. Helt utrolig mange av dere ville lese denne saken, som er blant de aller mest leste dette året.

#2. Da Sanne kjøpte leiligheten sin, så den helt annerledes ut enn den gjør i dag

Denne artikkelen fikk vi fra vår søster-site i Trondheim - trd.by - men jenta som pusset opp leiligheten er fra Rogaland!

Sanne studerer arkitektur ved NTNU. FOTO: Synne Mauseth

#3. Snart kan du få varene kjørt hjem fra Stavanger sentrum

Helt gratis og utslippsfritt, altså! Mange Byas-lesere likte denne miljø-gladsaken, som kom på topp 3 i mai.

#4. Ny bar åpner i Vågen i løpet av våren

Utesteder som åpner er som regel alltid godt lest. Denne nye baren i Vågen var intet unntak!

Hvilket sted som skulle ta over lokalene til Dickens i Vågen var mange interesserte i. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#5. Utsalget skal hjelpe dem som faller utenfor

– Jeg hadde vært i et rusmiljø hadde det ikke vært for Monica, fortalte Kjersti Bjørnsen til oss i denne Byas-artikkelen da bakeriutsalget åpnet i mai.

