Kultur TV-serier To nye sesonger med «Pørni» er på gang Henriette Steenstrup har slått an både hos anmelderne og blant seerne av «Pørni». Men nå når det er gitt klarsignal for to nye sesonger, føler hun på det å skulle følge opp suksessen. Publisert: 14. mai 2021, 17:46 NTB

Seriens Pørni forsøker å sjonglere barnas behov, sorgen over søsterens nylige bortgang, en håpløs eksmann, jobben i barnevernet, en far som ønsker å få mest mulig ut av livets høst og sitt eget kjærlighetsliv. FOTO: Marius Bjellebø

Hun røper at hun først senket skuldrene da hun viste runde til familie og venner.

– Men så kom alle de gode anmeldelsene og hyggelige ord fra seere og da melder selvfølgelig angsten seg for at man ikke skal klare å følge det opp. Men det er selvfølgelig også veldig spennende, sier Henriette Steenstrup om «Pørni».

Nå er sesong to under innspilling i Oslo frem til slutten av juni, med forventet premiere i 2022, og Nent Group bekrefter at det også blir en tredje sesong. Det er Monster som produserer serien for Viaplay, og Charlotte Blom fortsetter som regissør for andre runde.

Aftenbladets anmeldelse: «Pørni» byr på en perfekt balanse mellom humor og alvor.

Der vil seerne fortsette å få følge familien Middelthon videre i deres strev og kav, og ifølge pressemeldingen handler det for Pørni «alltid om å gjøre det beste for fellesskapet og alle andre», også når det dukker opp hindringer og individuelle behov.

«Og det er Pørnis jobb som voksen å være nettopp det – voksen. Selv om det av og til koster mer enn det smaker», heter det videre.

Serieskaper og hovedrolleinnehaver Henriette Steenstrup har grunn til å smile over mottakelsen «Pørni» har fått. FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Pørni» satte seerrekord og salgsrekord for Viaplay. Ikke bare lokket serien til seg flere seere enn noen annen norsk serie på strømmetjenesten i løpet av premieredøgnet: Den er også blitt den mest sette norske Viaplay-produksjonen i løpet av de første syv dagene siden premiere noensinne.

– Jeg er så imponert over kvaliteten og kreativiteten som kommer fra Norge for tiden, sier innholdssjef i Nent Group, svenske Filippa Wallestam og har et forslag om hvorfor «Pørni» slo så godt an:

– Familieliv kan iblant føles som en uendelig rekke av kompromisser, som kanskje er grunnen til at «Pørni» ble så godt tatt imot av seerne. Det er en skildring av en kvinnes balansekunst som i seg selv er så godt balansert som drama: «Pørni» er morsomt og tragisk, noen ganger litt keitete, men mest av alt utrolig sjarmerende.

Publisert: 14. mai 2021, 17:46