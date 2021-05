Kultur Sting 10 «udødelige» institusjoner i Stavanger Stavanger har forretninger, bespisningsarealer og dansegulv som overlever både kald krig, revolusjoner, finanskriser - og pandemier. Disse stedene har med rette blitt en ørliten bestanddel av oljebyens DNA. Publisert: 24. mai 2021, 19:00 Fredrik Brimsø

Steder som har overlevd både kald krig, revolusjoner, finanskriser og pandemier. Her er 10 av dem! FOTO: Stavanger Aftenblad (arkiv)

Det pleier å rykke litt ekstra i det patriotiske beinet når gamle travere legger inn årene etter lang og tro tjeneste i bybildet.

Hauge på Torjå var en folkefavoritt. Roan med sin mannekeng som har skremt eggløsningen av forbipasserende i en mannsalder, annonserer opphørssalg i disse dager.

Det er – heldigvis – alltid noen som nekter å bukke under for verken den nye kapitalismen eller den moderne auraen og tiden. The few, the proud, de som er frittstående tidskapsler for sine respektive epoker og som står fjellstøtt gjennom alle utfordringer som måtte komme deres vei.

Listen kunne blitt lenger, men ved å blant annet ekskludere de som enten har byttet lokasjon eller endret profil i moderne tid, så kom den ned til to-tre never. Alt som er etablert etter Y2K blir også ansett som for ungt. De som med hevet hode har bygget byen tilnærmet uforandret siden tidenes skarrende morgen, i tilfeldig rekkefølge, er:

1. Beverly Hills Fun Pub

Man kan si hva man vil om både estetikken og etiketten, men ikke engang de lærde kan strides om hvorvidt Bevvå har stått som en påle i bybildet og hjulpet de sjenerte med sexappealet siden året hvor Molde fikk svi i cupfinalen. (1989, for de som notérer.)

LES MER: Beverly Hills Fun Pub er #byasbeste utested!

LES MER: Har holdt stengt i 124 dager: – Vi gleder oss til å se folk igjen

Teamet på puben Beverly i Vågen kan love god stemning og forsvarlig smittevern. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien

2. Patrioten Bistro

«Komlene på Patrioten e nesten liga goe så bestemor sine!»

Hillevåg er kanskje ikke kjent som Fargegata 2, men om man virkelig vil gå det urbane Stavangers ferdselsåre til endes, så havner man fort ved en hvit duk på Patrioten. Her står tiden behagelig stille mens man eter seg Tande P-mett på husmannskost. Og seriøst; hvor mange andre steder kan man bestille kulturmelk til maten?

Komla fra lenge før det var noe som het dått kåmm. FOTO: Jonas Haarr Friestad

3. Birger Vormestrand AS

«Du, den der malebutikken i Østervåg tar’kje kort!»

«Nisj?»

«Josj! Sko på hyttå, vettu, sko mala... Måtte pigede TA UD spenn!»

«Drøøøøyt!»

«Jo jo, det e vel sånn det alltid har vært...»

LES MER: Disse butikkene finner du bare i Stavanger og Sandnes

Ittens fargesirkel representert i spann-form. FOTO: Anders Minge

4. Cementen

Cementen, eller «Bæså» for de innvidde, ble kanskje udødeliggjort allerede gjennom Mongoland i 2001, men har de benyttet suksessen til å pusse opp, endre konsept eller flæshe image som om det var likes-konkurranse? Næh. Cementen, i sin edleste form. Herfra til evigheten.

LES MER: Om atte du visste dette om «Mongoland»?

«Eg satt på Cementen, og hu sporte om eg ville spela backgammon...» FOTO: Jarle Aasland

5. Folken

Et eksempel som demonstrerer tidløsheten temmelig godt: Konsert-scenen fra Mannen som elsket Yngve finner sted i storsalen og etter hvert i trappene ned mot Akvariet. Hvor mye måtte settet justeres på for å finne den riktige 1990-ish tidsånden? Sannsynligvis nesten ingenting.

LES MER: Hold liv i Folken for byen, ikke «studentbyen»...

Folken – der hvor unge musikanters drømmer fødes og realiseres. FOTO: Jon Ingemundsen

6. Piren Pub

Lokalisert like ved – you guessed it – Fiskepiren, og like berørt av tidens tann som en uslikket evighetskule. Gir begrepet «brun pub» bein å stå på, og er vel, om jeg ikke tar fullstendig feil, det eneste stedet i Stavanger hvor man får servert en faktisk halvliter når man ber om det. Altså 0.5 liter med svekket dømmekraft.

LES MER: Hvor ble halvliteren av, egentlig?

Ikke akkurat flombelysning, men always look on the bright side of life. FOTO: Jonas Haarr Friestad

7. Café Sting

Sting har kastet glans ved Valberget i en mannsalder, og kanskje enda viktigere enn både sjokoladekake og mat, er kulturinstitusjonen Sting. Det fins etter hvert en festival for det meste, og flere av dem har fått sin spede begynnelse akkurat her, på byens tak. Hvem andre hadde gutsen til å arrangere erotikkfestival i Stavanger mens bibelbeltet fremdeles strammet på åttitallet?

Få steder i regionen har sett flere konversasjoner om samtidslyrikk mellom gnissende rødvinstenner enn Sting. FOTO: Jon Ingemundsen

8. China Town

«Herremin, menyen her e jo liga lange så gamletestamentet. Sabla godt! Du må prøva den sur-søde, Helge!»

Man trenger ikke å være en estetiker for å verdsette den genuine restauranten for langt mer enn det som blir servert. Going temmelig strong siden Berlinmuren fremdeles sto.

LES MER: Anmeldelse Chinatown: Mett uten å blakke deg

En ørliten smak av orienten, midt i lysløypa. Troll selges separat. FOTO: Jarle Aasland

9. Rolfsen

Om man ikke akkurat titter innom for å kjøpe ny hettekofte fra Lindeberg lenger, så kan man neppe nekte for at oljekronene våre har kledd opp mang en blåruss siden oppstarten på 20-tallet. Det ikoniske bygget i Søragadå har stått slipskledd siden 1955, og det må vel sies å være godkjent på langt liv-skalaen.

LES MER: Lise (29) har det mange mener er drømmejobben

«Kan me gå innom Rolfsen, mor? Kan få t-skjorta?» – «Har du spart ugelønnå di i tusen år?» FOTO: Anders Minge

10. Løvås bruktbu

Pedersgadå er etter hvert en institusjon i seg selv med både gammelt og nytt, men bruktbuuuuå rett forbi Blåsenborg er stedet hvor atmosfæren er akkurat like god som den var før man kunne lese. Nostalgi-profitørenes hovedstad fikk velfortjente ordlag i Aftenbladet for en pandemi siden, og man skal ikke være mye til sentimental for å kjenne på trivsel på hjørnet der hvor fortiden møter samtiden og lidenskapen.

«Øm, eg sko gjerna hatt Lucky Luke nummer fira, fjerde opplag på tysk, har du den, mon tro?» – «Solgte an nettopp, vil du ha an på finsk heller?» FOTO: Jan Inge Haga

Hvem har vi glemt? Let us know: tips@byas.no.

LES MER: 10 steder vi savner i Stavanger

Publisert: 24. mai 2021, 19:00