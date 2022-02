Kultur Aftenbladet ung Foo Fighters snart å se i horrorkomedie på norske kinoer 25. februar kan fans av Foo Fighters og overnaturlig horrorkomedie slå to fluer i et smekk: Da vises «Studio 666» på norske kinoer. Publisert: 11. februar 2022, 15:34

Dave Grohl spiller med i «Studio 666», og har fortalt om underlige hendelser i det gamle huset der «Medicine at Midnight» ble til».

Den er beskrevet som en komedie, men får 15-årsgrense i Norge på grunn av «flere nærgående skildringer av blodige drap og ofre». Å se er Foo Fighters – med Dave Grohl i spissen – og interessen later til å være stor: Traileren for «Studio 666» har 7,9 millioner visninger på YouTube.

«Studio 666» får 15-årsgrense i Norge.

Om «Studio 666», som blir å se på heter det i omtalen:

«Det legendariske rockebandet Foo Fighters flytter inn i en villa i Enico i California som er fylt med en god dose rock-and-roll historie av den grusomme sorten for å finne inspirasjon, og for å spille inn sitt etterlengtede tiende album. I det de flytter inn i villaen begynner Dave Grohl å føle at det er noe som ikke helt stemmer, og må etter hvert kjempe mot overnaturlige krefter som truer både ferdigstillelsen av albumet og det som verre er – livene til medlemmene i bandet».

LES MER: 15 filmer å se fram til denne våren

Regissør er B.J. McDonnell, og det er Grohl selv som kom opp med ideen til «Studio 666».

Bandet spilte faktisk inn «Medicine at Midnight», sluppet i februar i fjor, i en gammel villa fra 1940-tallet. Og Dave Grohl fortalte villig vekk om underlige hendelser i huset, og det resulterte i overskrifter i Rolling Stone som «Spøkelser ødela nesten Foo Fighters tiende album».

– Vi kunne komme tilbake til studioet neste dag og alle gitarene ville være stemt feil. Eller innstillingene på miksebordet ville alle være tilbake på null. Vi kunne åpne en Pro Tools-session og alle sporene ville mangle. Det var noen spor der som vi ikke hadde lagt der. Akkurat som underlige lyder fra påslåtte mikrofoner. Ingen som spilte et instrument eller noe sånt noe, bare opptak av rommet, har Dave Grohl fortalt i flere intervjuer.

Billettsalget til «Studio 666» startet fredag til de norske kinoene som viser den.

LES MER: Superhelt satte kinorekord – og skaper ny optimisme i kinobransjen

Publisert: 11. februar 2022, 15:34