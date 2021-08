Kultur Paramount+ Varsler ny strømmetjeneste til Norge Erstatter dagens tjeneste, som ble lansert bare for noen måneder siden. Publisert: 21. august 2021, 11:00 Line Pevik

«Dexter» er blant titlene som vil komme på den nye strømmetjenesten SkyShowtime.

Det er ikke sikkert du har rukket å ta i bruk Paramount+ enda, en strømmetjeneste som ble tilgjengelig på alle plattformer i Norge i april i år.

Nå skal den erstattes, skriver tek.no.

«SkyShowtime» skal den nye strømmetjenesten hete, og den skal lanseres i 20 europeiske markeder i 2022.

Tjenesten vil inneholde innhold fra Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Showtime, Paramount Pictures, Nickelodeon, Peacock og nevnte Paramount+.

Sammen sitter disse selskapene blant annet på rettigheter til serier som Dexter, Twin Peaks, Shameless, Yellowstone, Homeland, NCIS, Master of Sex, The Office, Keeping Up With The Kardashians og Will & Grace. Hva den nye strømmetjenesten vil by på, gjenstår å se.

Paramount+ koster i dag 69 kroner i måneden, men prisen på den nye tjenesten er enda ikke kunngjort.

Publisert: 21. august 2021, 11:00