Ny «Skrik»-film på trappene Skuespilleren David Arquette er med når en ny «Skrik»-film legges i støpeformen. Publisert: 19. mai 2020, 15:43 NTB

Husker du «Skrik»-filmene? Nummer fem på vei! FOTO: Filmweb

David Arquette har vært med i de fire tidligere skrekkfilmene som bærer «Skrik»-navnet, og nå er det klart at han på ny er klar til dyst som politimannen Dewey Riley, skriver The Wrap.

«Jeg er veldig glad over å få spille Dewey og gjenforenes med «Skrik»-familien min. «Skrik» har vært en så stor del av livet mitt, og for både fansens og min egen skyld kommer jeg til å hedre Wes Cravens arv», sier han.

«Skrik»-regissør og filmskaper Wes Craven gikk bort i 2015.

Manusforfatter for det femte «Skrik»-eposet er James Vanderbilt («Zodiac») og Guy Busick («Castle rock»). Så langt er det ikke kommet noen meldinger om hvem som skal bekle de andre rollene i filmen, men IMDb melder at det ryktes at også «Skrik»-gjengangeren Neve Campbell er aktuell.

Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gillett står oppført som regissører for filmen. Kevin Williamson, som har skrevet manuset til de foregående filmene, skal denne gangen være med som produsent, dersom vi skal tro filmbransjebladet.

