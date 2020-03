Kultur Film «Emma» og «The Invisible Man» går til skjermen Stengte kinoer tvinger filmaktører til å tenke nytt. Publisert: 19. mars 2020, 19:00 NTB

Kostymedramaet «Emma», basert på Jane Austens roman, skulle hatt kinopremiere 13. mars. Nå blir det strømmepremiere i stedet.

Etter at kinoene over hele landet stengte dørene, er det nå klart at storfilmene «Emma» og «The Invisible Man», som begge skulle hatt kinopremiere nå i mars, går til strømmetjenesten Viaplay. Der vil de bli å finne som leiefilm fredag 20. mars.

Dette har aldri før skjedd i kinofilmens tradisjonsrike historie, melder strømmetjenesten.

Vanligvis får nye filmer fire måneder med eksklusiv visning på kino før de beveger seg over til leie- og kjøpefilmmarkedet. NBC Universals avgjørelse om å flytte over filmene allerede nå, er dermed historisk.

– Vi tester upløyd mark når vi bryter med det tradisjonsrike visningsvinduet som tilhører kinoene for å gi alle der hjemme mulighet til å kunne se filmer de hadde planlagt å se på kino sammen, forteller chief content officer i NENT Group, Filippa Wallestam.

«The Invisible Man» med Elisabeth Moss hadde premiere hadde kinopremiere 6. mars. Allerede 20. mars kan du leie den. FOTO: Universal Pictures

«Emma» er en britisk romantisk dramafilm basert på Jane Austens roman Emma fra 1816. Filmen har Anya Taylor-Joy i tittelrollen og skulle hatt kinopremiere 13. mars.

«The Invisible Man» er en skrekkfilm i moderne drakt basert på H.G. Wells roman fra 1897 med samme navn. Filmen hadde kinopremiere i Norge 6. mars.

