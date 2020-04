Kultur TV-serier Snart klart for den nye action-serien med Kristoffer Joner I mai er det premiere på den nye TV-serien med Kristoffer Joner, actionthrilleren «Maskineriet». Oppdatert: 15. april 2020, 10:46 NTB

Kristoffer Joner spiller hovedrollen i «Maskineriet» som slippes på Viaplay i mai. FOTO: Anders Nicander/NENT

«Maskineriet» er en norsk-svensk TV-serie med Kristoffer Joner og Julia Schacht i hovedrollene. Rune Temte, Bjørn Sundquist, Hanna Alström, Jakob Eklund, Anastasios Soulis, Angela Kovacs, Emil Almén og Emilia Roosmann er andre navn på rollelisten.

– Det aller kuleste med «Maskineriet» er at vi har forsøkt å lage noe som går så satans fort, sier Joner via pressemeldingen. Her forteller han også at det er mye action som venter på seerne.

– Jeg synes det er veldig morsomt å jobbe med actionscener, men jeg merker at kroppen ikke er 30 år lenger, erkjenner han.

«Maskineriet» får premiere på strømmetjenesten 24. mai, når de to første av totalt åtte episoder blir tilgjengelige.

Kristoffer Joners karakter «Olle» våkner opp med hukommelsestap under mystiske omstendigheter. FOTO: Anders Nicander/NENT

«Olle», spilt av Joner, er en tilsynelatende vanlig familiefar som våkner opp på bilfergen mellom Sandefjord og Strømstad uten hukommelse fra kvelden før, men med en sekk kontanter og en pistol ved siden av seg. Er han uskyldig, eller har noen lurt ham? skriver Viaplay om handlingen.

– Kombinasjonen av fantastiske skuespillere fra Norge og Sverige gir «Maskineriet» en unik startposisjon for å få fans i hele Norden, sier Filippa Wallestam i Nent Group. Hun sier det er like høye forventninger til denne serien som det var til «Wisting», en serie som satte rekorder for strømmetjenesten.

Publisert: 15. april 2020, 10:33 Oppdatert: 15. april 2020, 10:46