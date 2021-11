Kultur Channing Tatum Tatum tilbake i ny Magic Mike-film Filmen om den mannlige stripperen Magic Mike fra 2012 ble en litt overraskende suksess. Publisert: 30. november 2021, 09:27 NTB

Channing Tatum bekrefter at en ny Magic Mike-film er lagt i stĂžpeformen.

Filmen fikk en oppfÞlger tre Är senere, og nÄ bekrefter hovedrolleinnehaveren Channing Tatum at det er klart for en tredje film i serien, skriver Deadline.

Skuespilleren har postet et bilde av manuset til filmen «Magic Mike's Last Dance» pÄ Twitter. RegissÞren Steven Soderbergh vender tilbake til serien etter Ä ha stÄtt over oppfÞlgeren «Magic Mike XXL». Manusforfatteren er, akkurat som tilfellet var med de to foregÄende filmene, Reid Carolin.

Filmene har ogsÄ gitt inspirasjon til et liveshow i Las Vegas, samt til en realityserie kalt «Finding Magic Mike».

