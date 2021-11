Kultur Storby, Stavanger og Sandnes Lokale rappere i Netflix-produksjon Izabell og Kriminell Kunst er bankranerne til Netflix i ny produksjon innspilt på Vålandstårnet. Publisert: 18. november 2021, 13:51 Elias Håvarstein

Selv om de har jobbet sammen i «hundre år», er det første gang Izabell og Kriminell Kunst har en låt sammen.

– Når vi først skal gjøre et corporate samarbeid føler jeg dette er en skikkelig kul måte å gjøre det på. Ikke det at Madcon sitt samarbeid med Stratos ikke var kult altså!

Det sier Tore (Arholm Tobiassen) Pang i Kriminell Kunst.

Netflix har blåst liv i en gammel italiensk arbeidersang, nemlig «Bella Ciao». Den gamle protestvisen blir sunget flerfoldige ganger av ranerne i «Papirhuset», og Netflix har sett sitt snitt til å involvere artister i promotering av serien.

Se musikkvideoen her:

– Bare du sier Netflix føler jeg det er langt over vår paygrade. Da Netflix delte videoen på sin offisielle Facebook-side var det en skikkelig «wow»-opplevelse, sier Tobiassen.

Mandag slapp Izabell og Kriminell Kunst sin versjon av «Bella Ciao» i samarbeid med Netflix og Altibox.

Det er reklamestunt med egen sang, og en video som ifølge Kriminell Kunst selv har en produksjonsverdi som er hakket over det de vanligvis lager.

Til tross for at det er giganten Netflix som har orkestrert det hele, er oppskriften lokal, med lokal musikkprodusent og produksjonsselskap.

– Moxey har laget videoen, Håvard Rosenberg har laget musikken, Izabell og oss rapper, elevene fra Vågen vgs er med, og så er jo videoen spilt inn i Stavanger, sier Tobiassen.

I tillegg var 50 elever fra Vågen videregående skole med på laget som dansere, kledd i de ikoniske maskene med tilhørende røde drakter.

– Det er skikkelig sånn «Stavanger come together!»

Folk la mildt sagt merke til at videoen ble spilt inn, når det plutselig var fyrverkeri på Vålandstårnet en oktoberkveld.

Det er ikke bare våre velkjente Stavanger-rappere som har laget en moderne «Bella Ciao» med musikkvideo full av maskerte bankranere. Både amerikanske Hopsin og Steve Aoki har millioner av visninger på sine versjoner.

Det manglet ikke folk da Izabell og Kriminell Kunst presenterte videoen på Tou Scene på mandag.

Første samarbeid

– Sykt nok finner du ikke en annen sang med Izabell og Kriminell Kunst, selv om vi har jobbet sammen i hundre år, sier han.

Izabell og Kriminell Kunst har delt både studiosted, plateselskapet STVG Kartell og utallige opptredener sammen.

– Så nå når vi endelig gjør en collab, smeller det jo!

På Tou mandag kveld var det folksomt i Maskinhallen da videoen ble vist for første gang.

– Jeg føler på kjærligheten da det på en tilfeldig mandag er over hundre stykker som drasser seg ned til Tou scene i regnet for å se en video på tre og et halvt minutt, sier Tobiassen.

Været ble en utfordring for den massive produksjonen, men Tore mener det bare gjorde resultatet enda bedre.

Stavanger er og blir Stavanger

Innspillingen gikk ikke helt knirkefritt. Det var satt av to dager til innspilling ved Vålandstårnet, og det var mye som måtte klaffe. En gigantisk kube var blitt fraktet fra Danmark og med fyrverkeri får man ikke så mange sjanser.

– Første dagen er det skamdårlig vær, og crewet måtte si «vi må bare gå hjem», og så plutselig er det Stavangerværet som skal ødelegge for oss.

Dagen etter ble det besluttet å gjennomføre innspillingen på tross av sure værguder.

– I videoen ser du mye vind, regn og tåke, mye av det det ser kanskje ut som røyk, men det er jo tåke. Det bare bidro til å styrke til Stavanger-greia med filmen, mener Tobiassen.

Her er (den ikke like kule) «Bella Ciao»-varianten til Los Angeles-rapperen Hopsin:

Publisert: 18. november 2021, 13:51