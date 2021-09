Kultur HBO HBO Max til Norge i høst I høst kommer strømmetjenesten HBO Max til Norden. Publisert: 02. september 2021, 08:47 NTB

HBO Europe-sjef Christina Sulebakk mottar den første Woman In Series Award-prisutgaven.

Den Warner Media-eide tjenesten skal gjøres tilgjengelig i hele Norden samt i Spania i løpet av høsten, og deretter rulles ut i sentrale og østlige Europa samt Portugal under 2022, rapporterer Variety fra bransjefestivalen Series Mania.

Sjef for HBO Max EMEA, norske Christina Sulebakk, kunne også røpe at for første gang vil hele Warner Media-utbudet – inklusive HBO, Max-originalinnhold, DC, Warner Bros og Cartoon Network være tilgjengelig på samme tjeneste, i tillegg til innkjøpt innhold. Sulebakk sa også at lokalt innhold blir en viktig del av tjenestens tilbud i respektive land.

– I Frankrike skal vi føles franske og i Storbritannia skal vi føles britiske, sa hun om Warner Media på keynotediskusjonen der også Priya Dogra, president for WarnerMedia Europe, Midtøsten, Afrika og Asia (utenom Kina), deltok.

LES MER: Varsler ny strømmetjeneste til Norge

LES MER: Dette er nyhetene hos Netflix, Disney og HBO i september

– Vi ønsker å ha flere stemmer og fortelle flere historier, sa Sulebakk videre, og lovet forbrukerne «konkurransedyktige priser og en fleksibel måte å få tilgang til produktene».

Mandag ble det offentliggjort at Christina Sulebakk er første mottager av den nye prisen Woman In Series Award, som Series Mania deler ut i samarbeid med European Women’s Audiovisual Network (EWA Network) og Pour Les Femmes Dans Les Médias (PFDM).

Publisert: 02. september 2021, 08:47