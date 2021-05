10 «udødelige» institusjoner i Stavanger, volum 2

Vi måtte legge til en volum 2-variant av «steder som har overlevd både kald krig, revolusjoner, finanskriser og pandemier». Det er jo mer å ta av! FOTO: Aftenbladet (arkiv)

Det er noe tidløst over Stavanger. Man kan snakke om sildebyen, jesusbyen og oljebyen til det kjedsommelige, men det er likevel noen sanselige opplevelser som sitter blytungt i veggene i noen av næringsbyggene våre som har en uvurderlig sentimental verdi, tuftet på årelang avkastning og folkeoppslutning.

Kriteriene er de samme som sist: De ulike bisnissene må være av dato fra før Y2K, og de bør ha en relativt jevn profil i moderne tid. Dere lesere har kommet med suverene tips til hvem som i denne omgang skal få sitt ikke-ekspirerende pass påskrevet, og de ti som får sole seg i glansen denne gangen er:

Salomonsen AS

Salomonsen AS er kanskje ikke butikken med den største fjortismagneten, men den gir begrepet «klassisk og stilfullt» en ekstra mansjettknapp på ermet. Hjemmesiden deres ble sist oppdatert i 2007, og det må vel indikere at de gamle er eldst?

Sier som ZZ Top: 'Cause every girl crazy 'bout a sharp-dressed man. FOTO: Jarle Aasland

Veslefrikk

Den tradisjonsbundne butikken med det trolske eksteriøret som baner vei langs brosteinene i Lysløypa har begeistret den oppvoksende slekt siden He-Man-tiden, og vel så det. Det var fristende å trekke et halvt autentisitetspoeng for at de nå pusser opp, men jeg vedder en jo-jo, et fiskespill og en LEGO-bil på at det fremdes er gode, gamle Veslefrikk som viser seg når lukten av maling fordufter.

Ørliten TB til da diablo var hipt i 2009. Mon tro når den dukker opp igjen? FOTO: Signe Christine Urdal

Tippehjørna Hillevåg

Man trenger ikke lese mange sidene i Tore Renbergs Teksas-trilogi for å få et nytt (og kanskje bedre) syn på bydelen. Tippehjørna er etter hvert nærmest en raritet – en offentlig flik av det urbane Stavanger og det eksoslagte landskapet som viser vei for industri og næringsliv langs bussveien. Denne bua har desidert potensiale til å bli den siste bastion innen sitt slag i Stavanger.

Cardinal

«Ska me gå på Cardinal? Di har sånn ti tusen milliarder typer øl!»

«Em, an Øyvind komme’kje inn...»

«Josj!? An e jo øve tjue!»

«Joda, men der e 24-årsgrensa der!»

Cardinal er kanskje ølsnobbenes heterotopi, og det bør sies å være fortjent etter mange års tro tjeneste.

Pøbben som har både kvallis og kvantis. FOTO: Fredrik Refvem

Havannamagasinet

Norges eldste spesialforretning som deler fødselsår med Viking FK (1899.) En over gjennomsnittet populær butikk for hverdags-nikotinister og usikre niendeklassinger som vurderer stogies til juleballet. Vaskeekte familiebedrift, midt på Domkirkeplassen. I over 120 år. Wow.

Sigargloen som aldri slukker, midt i byen. FOTO: Anders Minge

Essoen på Sunde

Mens de fleste urbane fyrtårn med påskriften ESSO i senere år har fusjonert heftig med Deli de Luca og blitt en slags hybrid av bensinstasjon og veikro, står den gode gamle stasjonen urørt av tiden i all sin prakt.

A. Idsøe

Utsalget av kjydd har holdt det gående innad i familien Idsøe siden – hold deg fast – 1828. Siden kolerapandemien, der altså. Tallene taler for seg. Og som min snobbete mor på Madla pleier å si «Å, han Albert e så snaisen!»

«Ni koteletter, seks chorizo og resten i farse, por favor!» FOTO: Pål Christensen

Korvetten

Det er mye mulig at for den oppvoksende slekt så er dette et fremmedlegeme fra en annen dimensjon, men for de som kom før oss var dette stedet like obligatorisk som Humla i Kongeparken. Det er slettes ikke umulig at om dine foreldre forteller deg den ekte sannheten om hvor de møttes, så var det akkurat her.

«Pappa, om du har vært på Korvetten någen gang?» – «Øm... Har’kje du någen lekser?» FOTO: Jon Ingemundsen

Birkemo

Hobby- og karnevalsbutikken har holdt til i de samme lokalene i Asylgaten 1 siden 1874, og har utviklet seg fra smie og sykkelfabrikk og dampmotorer til å etter hvert som amerikanerne kom ridende i tidlig olje-alder, kline til med kostymer til Halloween og som de selv sier; «Alt som er løye.»

Skrik-maske og stinkespray til grillaften hos svigers? Stig på. FOTO: Rune Vandvik

Surf-Inn

«Øyh! Skamgoe baguette, men e’kje han Brimsø fra Madla? E’kje det inhabilt?»

Det er mulig, men det er også en ubestridt sannhet at sjappa ved Sverd i fjell har holdt det gående i kjent stil siden Cotton Eye Joe, og vel så det. Vet du om mange andre kneiper som fremdeles har Bonbon-klistremerke over døren, kanskje?

