13 kjekke ting å gjøre i helga! Endelig FREDAG! Ølsmaking, standup, vennelunsj og surfing: Her er noen forslag til hva du kan finne på i høstferiehelga! Publisert: 09. oktober 2020, 11:41 Ebba Schjølberg Eiring

Standup på Checkpoint er noe av det du kan få med deg denne helga! FOTO: Pål Christensen (arkiv)

Denne guiden gjelder fra fredag 9. til søndag 11. oktober 2020.

Ølsmaking

Hva: Livsnyting

Hvor: Lervig Local, Stavanger

Når: Fredag kl. 18.00

Bli med på ølsmaking på den nye Lervig Local bar. Det er 20 plasser, så første mann til mølla!

Pris: 200 kr.

Fredagsquiz

Hva: En oppfriskning av allmennkunnskapen

Hvor og når: Checkpoint Charlie (Fredag kl.18), Cementen (Fredag kl.18).

Fredag er quizdag! På Checkpoint inviterer quiz-verten Ole til Altmulig-quiz, med 36 spørsmål fordelt på tre runder.

Cementen drar i gang tradisjonell allmennquiz med tre runder med 15 spørsmål hver.

En siste skål

Hva: Farvel

Hvor: Melkebaren, Sandnes

Når: Fredag kl.19

Jørn Idar takker for seg etter ti år, og for anledningen har ha satt opp sin egen planke med selvvalgt øl. Sammen med gode historier fra hans reise innen øl så blir dette en herlig kveld ifølge arrangørene.

Dj Taste-it

Hva: La dansefoten svinge

Hvor: Hanekam, Fargegata, Stavanger

Når: Fredag kl.20

Dj taste it er tilbake, i en koronatilpasset utgave. Hanekam lover fart på dansefoten, så lenge beina er planta i bakken der du sitter.

The Leonard Cohen Show

Hva: En deilig dose live-musikk

Hvor: Fermenten

Når: Fredag kl.21

Boho Vibes inviterer til The Leonard Cohen Show, hvor Jean Brigitte og Mads Røksund spiller låter av Leonard Cohen.

Pris: 200 kr.

Surf’s up!

Hva: Nybegynnerkurs

Hvor: Bore surf senter

Når: 5–11. oktober

Bore surf senter har daglige nybegynnerkurs hele høstferieuka, kl. 09:00, 11:00, 14:00 og kl 17:00. Kurset bestilles på nett og inkluderer to timer med instruktør samt leie av surfebrett og våtdrakt. Det eneste du må ha med selv er solkrem(?) og håndkle. Har du fortsatt mer energi etter at kurset er over, kan du fortsette å trene på egenhånd så lenge du vil frem til stengetid kl. 22:00, uten ekstra kostnad.

Pris: 490 kr.

Siddisdagene

Hva: Shopping

Hvor: Stavanger sentrum

Når: 8–10. oktober

Da var det tid for Siddisdager igjen - med gode tilbud i butikkene, stort marked på Torget, rebusløp og skattejakt for barna og aktiviteter på byens museer.

TV-aksjonen

Hva: Bekjempelse av plastsøppel i havet

Hvor: Arneageren, Stavanger

Når: Lørdag kl.11

Årets TV-aksjon blir digital. Lurer du på hva det betyr? Besøk stand på Arneageren for mer info. Bekjempelse av plastsøppel i havet er årets tema, og innsamlingen går til WWF Norge.

Vennelunsj

Hva: Lunsj med en venn

Hvor: Gaffel & Karaffel, Stavanger

Når: Lørdag kl. 14

I forbindelse med Gaffel & Karaffel’s 20 års jubileum inviterer vi til Vennelunsj på Nick & Jonnies, hver lørdag i høst mellom 14.00 og 17.00. Noe for vennepar, venninne- og kameratgjenger, ifølge arrangøren.

Pris: 295 kr.

Standup

Hva: En forlengelse av livet

Hvor: Checkpoint Charlie, Stavanger

Når: Lørdag kl.18

Etter suksessen i sommer, fortsetter the Comedy Box med standup på Checkpoint utover høsten.

Pris: 175 kr. (200 kr. i døren).

Louien

Hva: Konsert

Hvor: Folken, Stavanger

Når: Lørdag kl.21

Live Miranda Solberg har lang fartstid som vokalist, gitarist og komponist i gruppen Silver Lining. Lørdag kan du både se og høre henne live på Folken.

Pris: 250 kr. Aldersgrense 18 år, eller med verge.

Sopptur

Hva: Guidet sopptur

Hvor: Spire Stavanger

Når: Søndag kl.12

Pris: 50 kr. for alle mellom 18–30, og 200 kr. for de over 30.

Spire Stavanger inviterer til guidet sopptur med soppeksperter «Fru og Herr Johnsen». Det er satt av 20 plasser til turen, så her er det første mann til mølla prinsippet som teller. Ingen forkunnskaper nødvendig!

Sandnes - Stavanger

Hva: Et blodig oppgjør på håndballbana

Hvor: Sandneshallen

Når: Søndag kl.18

Helgens kamp blir et ordentlig og historisk lokaloppgjør. Det er nemlig første gang Sandnes og SIF møtes i 1. divisjon.

Pris: 120 kr.

