Kultur Film «Fede» anbefalinger: Dette bør du se, lese og høre i påsken Fredrik Brimsø er ikke bare byasen som digger fremmedord og misliker Tore Tang og flatfyll under Gladmaten, han er også langt over gjennomsnittet interessert i litteratur, film, tv-serier og spill. Trenger du anbefalinger til påsken så finner du garantert noe her. Publisert: 03. april 2021, 16:00 Fredrik Brimsø

Fredrik Brimsø (aka Fede) har lett frem påskeanbefalinger fra sitt eget fysiske og digitale bibliotek. FOTO: Andrea Syvertsen

Ahoy, frender! Jeg har lenge hatt en drøm om å bli BYAS sitt svar på Asbjørn Slettemark – den meningsbærende journalisten som har stappfulle bokhyller, bredt interessefelt og nok ydmykhet i faget til å velge å kalle seg entusiast istedenfor ekspert.

Og nå som Jesus står opp fra de døde og vi eventuelt tørker Kvikk Lunsj- og appelsinkliss fra småbarnsfingre, så gjør det seg alltid med noe å gjøre på etter at ro-signalet går. Ja, og så var det jo pandemi og sånt også...

Uansett: Oppdraget var å lete frem noe påskeunderholdning som kunne strømmes, og da havner man fort i krim-sjangeren.

Se:

Millennium-trilogien (Netflix)

Menn som hater kvinner, Jenta som lekte med ilden og Luftslottet som sprengtes er ikke filmer du setter på dersom dagen har vært litt bob-bob. Dette er mørke saker. Hackeren Lisbeth Salander blir hyret av journalisten Mikael Blomkvist for å assistere i en gammel drapsetterforskning, og for det umake paret er dette bare starten på en relasjon som skal gjennom mange mørke tunneller før det blir noe som minner om dagslys. Om du tilhører «boka over filmen»-gjengen, så er det en minst like god litterær anbefaling. Spørsmålet ligger vel da i hvor mange timer du har til disp. Filmene fikk sine respektive engelsktalende remakes, men noen ganger er originalen det beste alternativet.

Prisoners (Netflix)

Først fordufter barna, deretter ledetrådene og forstanden... Om du har kids, så er jeg fristet til å fraråde denne. Men om du enten er barnløs eller våger å ligge våken halve natten mens tungsinnet banker høflig på, så er dette filmen som er selve definisjonen på en thriller.

Zodiac (Viaplay)

Det er så trivelig når true crime gjøres så autentisk og velspilt som dette. Vi skal et stykke tilbake i tid og bli med i jakten på en av amerikas mest notoriske seriemordere. David Fincher er en mester i å lage filmer som forlater deg med ti tusen velformulerte spørsmål. Robert Graysmith’s bok ved samme navn kan varmt anbefales i samme åndedrag. Her får du mye av den samme historien, minus de mest hollywood’ske krumspringene.

Parfymen (HBO)

Den unge mannen med den bunnsolide luktesansen, oppdager i ung alder at han selv er helt uten kroppslukt. Så hva gjør han da? Han blir parfymelærling og jakter på den eh... ideelle odøren. Jada, jada. Atter et eksempel på at boka er bedre enn filmen, men jeg tør påstå at den filmatiske varianten er hakk i hæl på kildematerialet sitt. Nifst, men langt ifra uutholdelig.

Les eller kikk, opp til deg. FOTO: Fredrik Brimsø

Gone girl/Gone baby gone (Viaplay)

I Gone girl får du se et godtvondt eksempel på hvor langt noen kan gå i å regissere sin egen død, og hvor flink skådis Ben Affleck er når han får det rette manuset mellom hendene. Gone baby gone handler om en forsvinningssak som involverer en fire år gamel jente, og gjør minst like vondt i magen. Enten du foretrekker storebror Affleck’s Gone Girl (forøvrig laget av samme regissør som Zodiac) eller om du tar sats på lillebrors Gone Baby Gone så finner du båda två hos Viaplay. Ikke bare deler filmene DNA, de er også svært, svært gode.

Les:

Du har allerede fått noen solide lesetips hvor du kan velge mellom papir og skjerm, men jeg spanderer raust et par kriminelt gode som du rekker å runde i påsken om du har tålmodig partner og/eller ledige kveldstimer.

The power of the dog (Don Winslow)

Vi snakker meksikanske stoff-baroner, årelang etterforskning og hundrevis av sider som lar det gå kaldt nedover ryggen. Å kalle dette en page-turner er en underdrivelse, og om du har vokst fra krimquiz-en i Donald og Jo Nesbø og orker å lese på engelsk, så kan dette bli din gateway drug til Don Winslow’s litterære univers.

Tidkrevende, men kriminelt bra. Pun intended. FOTO: Fredrik Brimsø

Drapene i Baneheia. To drap, én sannhet (Bjørn Olav Jahr)

Denne kan vel med enkelhet kalles aktuell i disse dager, og uten å ha for mye bias så er den interessant lesning, samme hvor mye du måtte lene i den ene eller andre retningen. Norge har (dessverre) blitt veldig gode på true crime.

The silence of the lambs (Thomas Harris)

Unner meg å tippe skalaen i favør av litteraturen til en forandring. Om du foretrekker å heller strømme den himla gode film-versjonen sammen med noen fava-bønner, så skal jeg ikke holde det mot deg dog. Med fare for å bruke et heeelt feil begrep, så har boka hakket mer kjøtt på beinet. Det er selvsagt fristende å be deg begynne med forgjengeren Den røde drage, men når påsken ikke varer lenger så bør man prioritere etter kvalitet.

Anthony Hopkins, folkens... At your service. FOTO: Giphy

The Five: The Untold Lives of the Women Killed by Jack the ripper (Hallie Rubenhold)

Hvis du er rimelig forsynt med krim-fortellinger med fokus på antagonisten(e), så er dette en form for post-krim som fokuserer på å fortelle at ofrene var noe mer enn bare ofre for grufulle handlinger. Forfatteren maler bilder av Londons gater, infrastruktur og folkelige skjebner som likevel kan gi frysninger underveis...

Gode, vonde greier. FOTO: Fredrik Brimsø

Og så, hvis du trenger noe håpefullt, krimløst og fremtidsrettet:

Factfulness (Hans Rosling)

Denne finner du i pocketversjon og oversatt til norsk, om du foretrekker modermålet. Dr. Rosling tar for seg en rekke områder hvor menneskeheten er litt i overkant på defensiven og forteller oss hvorfor livet og verden ikke er så ille som man gjerne skulle tro.

Hør:

Konspirasjonspodden (Adlink & GuttaSjøl)

Norskspråklig podcast som etter hvert begynner å bli kjent for mange av oss. Morsomt, informativt og akkurat passe konspiratorisk. True crime, Prinsesse Diana, MS Titanic eller Bigfoot – whatever floats your spennings-boat.

Truecrimepodden (Moderne Media)

Både norske og internasjonale, små og store saker blir omtalt og analysert med presisjon, kløkt og tolkningsrom. De fleste episodene ligger på rundt halvtimen, så disse kan du fortære mens du går kveldstur. Hvis du tør, såklart...

Savnet – Mannen med den tomme graven (Aftenbladet)

Sjømannen Reidar Sandanger hadde holdt til i Sør-Amerika i årevis, men nå skulle han hjem til Norge for å bli pensjonist. Så langt kom han aldri, men hvor ble han av?

