Kultur Spill Spillsjangeren vokser fort og i Rogaland lever ett selskap av den: - Visste ikke om det ville fungere Griser på rullebrett, bier som jakter pollen, eller manøvrering av biler, båter, tog og fly. Simulatorsjangeren er bredere enn noen gang. Publisert: 03. januar 2022, 19:00 Thommas Husevik

Simulatorspill kommer i alle former og fasonger – fra å være en gris på skateboard, til det å manøvrere fly.

PC- og konsollspillmarkedet er i rask og stadig utvikling, og med det følger en simulatorsjanger som blir stadig mer populær.

Med popularitet kommer også en voksende grad av nisje.

I 2022 kan du nemlig simulerer plenklippere, geiter, bier, bjørner eller griser.

Man kan også spille simulatorer som tar for seg medisinske operasjoner, det å drive internettkafé, styre et skisenter eller planlegge og gjennomføre oppskyting av fyrverkeri.

Det hele står i kontrast til det mange gjerne forbinder med simulatorspill, nemlig flaggskipet i sjangeren, Microsoft Flight Simulator.

Appetitten for flere ulike typer simulatorer virker nemlig bare å bli større og større blant gamere.

Slår flere og flere rekorder

Beviset på det ligger i salgstall. Høye salgstall.

Det ettertraktede Farming Simulator 22 ble sluppet høsten 2021, og slo like greit alt av egne rekorder da det solgte 1,5 millioner eksemplarer den første uken etter utgivelsen.

Spillet solgte for øvrig bedre enn førstepersonskyteren Battlefield 2042 på Steam i uke 47, skriver gamesindustry.biz.

På under et halvt år solgte også 2020-utgaven av Microsoft Flight Simulator over to millioner eksemplarer.

Og den populære fotballsimulatoren, Football Manager, kunne i februar 2021 smykke seg med å ha solgt over 33 millioner eksemplarer siden spillserien så dagens lys for over 15 år siden.

Det hersker dermed ingen tvil, gamere i 2022 er mer enn noen gang sultne på hva simulatorsjangeren har å by på.

Aldri før har det vært så populært med Farming Simulator. 2021-utgivelsen solgte 1,5 millioner den første uken.

Rogalands eneste spillutvikler

Den interessen og nysgjerrigheten er det en gjeng på Forus som ønsker å dyrke.

For det er kanskje ikke kjent for folk flest, men Rogaland, og nærmere bestemt Stavanger, huser en av Norges mest suksessrike utviklere av simulatorspill de siste årene.

I moderne og helt nye lokaler på vestsiden av Forus holder nemlig MISC Games AS til.

Selskapet er opprettet og drives av grunnlegger, Gøran Myrland.

– Det var jeg og en kompis i Nord-Norge som startet det i 2013. Vi begynte med å lage noen småspill og etter hvert noen utgivelser til mobil. Samtidig jobbet jeg parallelt med Fishing: Barents Sea-ideen ved siden av, sier han.

Etter flere år med sonderinger, pitchinger og samarbeid med aktører i fiskeribransjen, var det en tur til San Francisco og Game Developers Conference i 2017 som omsider skulle få de siste brikkene til å falle på plass.

– Vi viste frem spillet som da nesten var ferdigutviklet. Vi ble anbefalt av en fra den norske spillbransjen om å søke støtte i NFI (Norsk filminstitutt) en gang til, noe vi også fikk, og det var pengene vi trengte for å fullføre og lansere spillet.

Grunnlegger og CEO i Misc Games, Gøran Myrland.

Gode salgstall

I februar 2018 slapp de altså det første av så langt to utgitte simulatorspill, Fishing: Barents Sea.

I oktober 2020 kom oppfølgeren Fishing: North Atlantic, før de på høstparten av 2021 slapp en oppdatert og forbedret versjon av sistnevnte for Playstation 5 og Xbox Series S og X.

Selskapets filosofi har hele tiden vært å ta steg for steg, uten å forhaste seg:

– Det første spillet, Fishing: Barents Sea var egentlig en konseptutprøvelse, for vi visste jo ikke om det ville fungere. Derfor har vi vært veldig forsiktige med å ikke gape for høyt, slik at vi ikke plutselig befinner oss i en posisjon hvor vi ikke har råd til å betale andre, sier Myrland.

Og til grunnleggerens store glede har begge spillene solgt godt.

2018-utgivelsen av Fishing: Barents Sea kan nemlig vise til over 350 000 solgte eksemplarer, mens 2020-utgaven Fishing North Atlantic så langt har solgt over 100 000 kopier.

Fishing: North Atlantic har som mål å gi spillerne en opplevelse av å være fisker utenfor Nova Scotia i Canada.

Internasjonalt marked

Hva går så disse spillene ut på, og hva gjør man i spilluniverset?

I både Fishing: Barents Sea og Fishing: North Atlantic styrer man sin egen fiskebåt, fanger fisk, selger varer, og oppgraderer, eventuelt kjøper nye og større båter.

Alt i omgivelser som skal gi spilleren følelsen av å være i Barentshavet, eller utenfor Nova Scotia i Canada.

Spillet drives av den kraftige spillmotoren Unreal Engine, og har tiltrukket seg en voksende spillerbase.

– Hvem er det som spiller disse spillene?

– Gjennom en avstemning vi holdt på Facebook så vi at cirka 75 prosent av spillerne har en relasjon til fiskeindustrien. Vi har alt fra en god gruppe på de mellom 15 og 20 år, til pensjonister som også engasjerer seg i spillet, smiler Gøran Myrland.

Han legger til at spillseriens desidert største marked er USA, hvor det selges mer enn dobbelt så mye som neste land på listen, Tyskland. Videre følger England og Canada.

Norge havner på en sjuendeplass i antall solgte spill.

– Har lyst til å bli en Flight Simulator på havet

Selskapet MISC Games huser totalt åtte ansatte, men har i tillegg, avhengig av hvilke prosjekter de jobber med, også et bredt nettverk av frilansere.

I oktober 2021 opprettet de et eget Tyskland-kontor, hvor en tidligere ansatt hos den japanske spillutvikleren Konami skal jobbe med å bygge opp et distribusjonsnettverk for selskapet.

Og de videre ambisjonene står det ikke på.

– Akkurat nå er vi i en innledende fase på det neste prosjektet vi ønsker å lage. Det blir et multiplayer-spill, hvilket har vært et stort ønske blant spillerne våre.

– Vi ønsker ikke at det bare skal være fisking, men også fraktebåter, ferjer, cruiseskip og offshore. Vi har lyst til å bli en Flight Simulator på havet. Det er det vi strekker oss etter.

Det nye spillet skal etter planen være tilgjengelig for såkalt «early access» i 2023, for så å slippes på spillmarkedet etter testfasen.

– Nå er jobben egentlig å selge mer av Fishing: North Atlantic og å bygge opp brukerbasen enda mer, slik at når vi kommer med det neste spillet, så viser vi virkelig det som blir framtiden, avslutter han.

Lysten på en karriere som virtuell fisker? Og glad i PC- og konsollspill? Da kan fort simulatorspillene til Misc Games være for deg.

LES MER: Snart kan du spille et fiskesimulator-spill utviklet i Stavanger

LES MER: Milliondryss over lokalt dataspelselskap

LES MER: Åpner Stavangers første e-sportsenter: – Ønsker å være en møteplass for mange

Publisert: 03. januar 2022, 19:00