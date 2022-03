Kultur Ny sesong for «Sex og singelliv»-oppfølger Synes du det ble en litt brå stopp for gjensynet med Carrie, Miranda og Charlotte? Da kan du trøste deg med at det blir mer moro fra The Big Apple. Publisert: 23. mars 2022, 10:41

Tre av fire kom tilbake: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis tok opp tråden igjen og ga oss et gjensyn i «And Just Like That …»

Oppfølgerserien «And Just Like That …» får nemlig også en oppfølger – det blir en sesong to, bekreftes det på seriens sosiale medier kontoer.

Innholdssjef i HBO og HBO Max, Casey Bloys, sa i februar til Deadline at han tror det i stor grad ville være opp til Michael Patrick King, som utviklet seriene, og hovedrolleinnehaver Sarah Jessica Parker:

Den første sesongen var HBO Max sin mest suksessrike serie hittil, melder strømmetjenesten. For selv om mange var kritiske til flere ting ved serien – som har Sarah Jessica Parker i hovedrollen som Carrie Bradshaw – var seertallene jevnt høye.

– Vi gjorde noe som er vanskelig å gjøre, vi tok noe folk kjenner og gjorde noe nytt ut av det, har serieskaperen Michael Patrick King uttalt til Variety.

Original-serien «Sex og singelliv» ble sendt fra 1998–2004. I desember i fjor var det klart for sesongpremiere på oppfølgerserien. Når det er duket for premiere på sesong to av denne, er så langt ikke kjent.

