Kultur Janove Ottesen Janove Ottesen håper på Kaizers-comeback Det er snart gått ni år siden Kaizers Orchestra skrudde av maskineriet. Frontfigur Janove Ottesen sier at bandet håper på et comeback, men at det er vanskelig å spå akkurat når det vil skje. Publisert: 14. februar 2022, 12:11

Kaizers Orchestra, her avbildet i 2012, året før de la bandet på is. Bandet håper på comeback, men det er vanskelig å spå nøyaktig når det vil skje, sier vokalist Janove Ottesen.

– Vi har aldri sagt at det er over. Vi kom jo bare med den ene meldingen da vi var ferdige i 2013, om at nå legger vi bandet på is og nå vil vi ha en lang pause, sier Ottesen i en fersk episode av podkasten «PopKast» med Tone-Lise Skagefoss.

Åtte og et halvt år er gått siden omparockerne fra Jæren tok farvel med fansen på en storstilt avskjedskonsert i DNB Arena i Stavanger 14. september i 2013. Ottesen presiserer imidlertid at det aldri var meningen at bandet skulle legge opp for godt.

– Det kan godt være at vi skal spille igjen. Det håper vi, og det håper mange andre. Men når – det er vanskelig å spå, sier 46-åringen videre.

Organist og pianist Helge Risa iført gassmasken som ble et distinkt varemerke for Jæren-bandet.

Etter at gassmasken og oljefatene ble pakket ned, har flere av bandmedlemmene satset på egne solokarrierer og prosjekter. Ottesen har selv utgitt en rekke soloalbum, senest «Det sorte karneval» i fjor.

Kaizers Orchestra ga ut debutalbumet «Ompa til du dør» til strålende anmeldelser i 2001 og etablerte seg raskt som et av landets mest suksessrike liveband. De turnerte også hyppig i Europa og opparbeidet seg store fanskarer i flere land. Bandet vant flere Spellemannpriser, deriblant Årets spellemann i 2012, og det ble til sammen åtte studioalbum før de altså satte en stopp i 2013.

