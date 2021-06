Kultur Stavanger Kjekke ting som skjer i helga Gøy helg i sikte! 🔥 Publisert: 16. juni 2021, 19:00 Tone Pedersen

Fra Mablis 2019. Mablis 2021 som går av stabelen denne helga, blir noe annerledes. «Mabl-ish», altså! Følg med på Byas.no. FOTO: Pål Christensen

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag, 18. - 20. juni 2021.

Siddisdager

Hva: Tilbud, aktiviteter og konkurranser i sentrum

Hvor: Stavanger sentrum

Når: Torsdag til lørdag

Tradisjonen tro er det duket for Siddisdager i juni. Det betyr tre dager med tilbud, aktiviteter, konkurranser og mer. Stavanger Sentrum lanserer appen «Oppdag Stavanger» som skal guide deg gjennom byen. Oljemuseet har ny utstilling «Ned i dypet». Lørdag blir det marked på torget og åpning av nye Iddis kafé og brasserie i Gamle Stavanger. For å nevne noe.

Fotballfeber

Hva: Kamper på storskjerm

Hvor: Utenfor Oljemuseet, Stavanger

Når: Game day!

Hvis du er lei av korona-sofaen (hvem er vel ikke det?), kan du altså se alle EM-kampene på storskjerm utenfor Oljemuseet. Det er gratis inngang, men de verste FOMO-erne kan altså booke bord. Land som Sverige, England, Portugal, Tyskland, Spania og Italia skal alle i ilden denne helgen. Kampprogrammet finner du her! Aldersgrense 18 år.

Hans Morten Hansen-show

Hva: Stand up-show

Hvor: Fun Center Sandnes

Når: Fredag og lørdag (kl.19 og 21.30)

Løyen mann byr på helaftens standup-forestilling «med nær, kjær og personlig observasjonshumor av ypperste klasse», ifølge arrangøren. Av og med Hans Morten Hansen, of course! Aldersgrense 20 år.

Heave Blood & Die

Hva: Konsert

Hvor: Folken (Grottene), Stavanger

Når: Fredag kl.21

Urørtfinalist Heave Blood & Die følger opp 2018-utgivelsen «Vol. II» med «Post People». Lydbildet beskrives som «en panoramisk sørgemarsj som fyrer av noen av de samme indre eksplosjonene som The Cure, Smashing Pumpkins og Killing Joke på sitt mest storslåtte». Ai, ai. Fredag kan det oppleves live i Grottene på Folken. Aldersgrense 18 år (eller med verge).

Ary @Tou *utsolgt*

Hva: Konsert

Hvor: Tou

Når: Fredag kl.21

Ariadne Loinsworth aka Ary kommer til Tou og Maskinhallen fredag! Da Ary trakk seg tilbake fra konserter og rampelys i 2018 var det for å eksperimentere, og for å utvikle et lydbilde som var helt hennes eget. Etter flere år med hodet dypt begravet i synth, sorg og poesi er Ariadne igjen klar for å vise frem musikken i det formatet hun kjenner aller best - live, skriver arrangøren. Aldersgrense 18 år.

Mabl-ish 2021 *utsolgt*

Hva: Festival!

Hvor: Vålandskogen, Stavanger

Når: Fredag og lørdag fra kl.18

Det blir en forenklet kohort-versjon av festivalen - som derfor har tatt det midlertidige kallenavnet «Mabl-ish». Festivalplakaten inneholder mer eller mindre kortreiste navn, som Janove, Skambankt, Ruben og Dagny.

Lørdag blir det også Barnas Mabl-ish fra kl.12.15, hvor The FourS, Tøfl og The Flying Seagulls stiller!

Randabergfjellet Live

Hva: Festival

Hvor: Randabergfjellet

Når: Fredag og lørdag

Det skjer også på Randabergfjellet denne helga. Fredag skal sjølvaste Maria Mena spille (kl.19 - utsolgt) og lørdag følger Janove og Tøfl opp!

Loppemarked

Hva: Gjør et bruktfunn

Hvor: Storhaug

Når: Søndag, fra kl.12

Naboene rundt parken «Barn med fugler» holder loppemarked/garasjesalg. Altså i krysset Taugata, Avaldsnesgata og Lysefjordgata.

Brukt- og vintagemarked i Fargegata

Hva: Skattejakt

Hvor: Øvre Holmegate - aka Fargegata, Stavanger

Når: Søndag, fra kl.12

Ingen hvile på den sjuende dagen når du kan dra ut på skattejakt, nei. Også i Fargegata kan du gjøre et bruktkupp denne søndagen. OBS: Værforbehold.

