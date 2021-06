Kultur Konsert Kjekke ting som skjer denne helga Det blir standup, konserter og sankefestival! Publisert: 23. juni 2021, 19:00 Tone Pedersen

John Olav Nilsen & Nordsjøen kommer til Folken denne lørdagen. FOTO: Kristian Jacobsen

Denne guiden gjelder fra torsdag til søndag, 24. - 27. juni 2021.

Ute-standup @Hansenhjørna

Hva: Standup i friluft

Hvor: Hansenhjørna, Vågen, Stavanger sentrum

Når: Torsdag kl.19–20

Hver torsdag i juni er det standup på Hansenhjørna. Komikere som kommer denne uka er Pernille Håland (sjekk også ut hennes Smellen-historie: Pernille hadde en one night stand som ikke gikk helt etter planen), Ivar Knutsen, Caroline Enoksen og Kjetil Melkevik.

Inngang: 100 kroner. Aldersgrense 18 år.

LES MER: Hansen Hjørnet har åpnet: – Det sikreste vårtegnet i byen

LES MER: «Hæ?» sa foreldrene da Kjetil fortalte hva han egentlig drev med

Lokale kvinner i sentrum

Hva: Lytt og lær

Hvor: Petite, Sandnes sentrum

Når: Torsdag kl.19

Cocktailbaren i Sandnes har invitert Margret Hagerup til å fortelle sin historie: Butikksjefen fra Kverneland som ville gjøre en forskjell i bygda - og endte opp på Stortinget.

Gratis inngang. Aldersgrense 21 år.

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) kommer til Petite torsdag. FOTO: Marie von Krogh

Myra

Hva: Konsert

Hvor: Tou, Maskinhallen, Stavanger

Når: Torsdag kl.21, dørene åpner kl.20

Det er ikke alle som kan si at karrieren begynte i baksetet på en Uber(!). Myra startet nemlig å freestyle rappe til noen beats i bilen, og sjåføren ble så imponert at hun ble kjørt rett til et musikkstudio. Siden har Myra gitt ut et dusin P3-listede låter, og stått på scenen under Øya og Bergenfest. Torsdag kan du se henne på Tou.

Pris: 200 kroner (student 150). Aldersgrense 18 år.

Sommer-standup @Checkpoint

Hva: Standup

Hvor: Checkpoint Charlie, Stavanger sentrum

Når: Fredag kl.19 – 20.30

Checkpoint kjører sommer-standup. Denne kvelden står disse på scenen: Den selverklærte «Byas-surpompen» Fredrik Brimsø, Pernille Haaland, Jan Gausel, Ivar Knutsen, Andreas Thorsen og Ahmed Mamow.

Inngang: 175 kroner. Aldersgrense 18 år.

LES MER: Fredrik Brimsø sine topp fem dialektord

Fotballfeber

Hva: EM på storskjerm

Hvor: Utenfor Oljemuseet, Stavanger

Når: Åttendedelsfinaler lørdag (kl.18 og 21) og søndag (kl.18 og 21)

Til og med de mest uinteresserte blant oss kan kjenne en viss form for uanmeldt engasjement over 22 menn i shorts som løpet etter en ball, når det er mesterskap! Denne helga sparkes åttendelsfinalene i gang - med blant annet Wales-Danmark lørdag kl.18.

Gratis inngang. Aldersgrense 18 år.

LES MER: Gjør comeback: – Stavanger er en eksemplarisk fotballby

Lite folk på den første kampen mellom Italia og Tyrkia skyldtes nok regnet, ifølge festivalsjef Christian Ziesler. FOTO: Jarle Aasland

Poor Edward releasekonsert *utsolgt*

Hva: Slipp-konsert

Hvor: Folkets Hus, Stavanger

Når: Fredag kl.21, dørene åpner kl.20

10 år etter debutalbumet slipper Stavanger-duoen sitt andre album «No Record», og fredag er det duket for slippfest på Folken. Brødrene Kristian og Martin Rinde sitt lydbilde beskrives som «melodiøse poplåter med elementer fra powerpop, americana, og klassisk singer/songwriter-tradisjon».

Aldersgrense 18 år (eller med verge).

Brødrene Kristian og Martin Rinde - aka Poor Edward - har endelig kommet med andreplate! FOTO: Ukjent

Flaggermusnatt

Hva: Opplev dyrelivet om natta

Hvor: Mostun Natursenter, Stavanger

Når: Fredag kl.23 til ca. 00.30

Rogaland flaggermusgruppe tar deg med på guidet tur for å oppleve flaggermus og nattaktive fugler.

Aldersgrense: Fra 10 år. Husk å kle deg etter været.

Sankefestival

Hva: Festival

Hvor: Hjelmelandsvågen

Når: Lørdag fra kl. 10 - 16.30

Hjelmeland Turlag og Stavanger Turistforening samarbeider med en rekke lokale produsenter og frivillige organisasjoner og inviterer til Sankefestival i Hjelmelandsvågen.

Hovedattraksjonen er Sanketorget. Her vil det være eksperter som deg råd og oppskrifter, marked med lokale produsenter, tips til hvordan du kan lage din egen kjøkkenhage (Spiselig Hage-Dennis kommer) - og du kan også melde deg på kurs og foredrag om blomster, bier, kurvfletting og mer.

Arrangementet er gratis, men det er påmelding på alt og begrenset antall plasser grunnet smittevern.

LES MER: Susanne (33): – Absolutt alt kan dyrkes i krukker

LES MER: 20.000 følger Dennis (23) sin kjøkkenhage på Hundvåg

John Olav Nilsen & Nordsjøen

Hva: Konsert

Hvor: Folkets Hus, Stavanger

Når: Lørdag kl.21, dørene åpner kl.20

Den kritikerroste og Spellemanns-vinnende artisten fra Bergen tar med seg de tidligere Gjengen-medlemmene Einar Vaagenes, Lars Eriksen og Mikael Kanstad til Folken. For anledningen har de med seg Eirik Marinius Sandvik på gitar, Glenn Endre Bertelsen på Trommer og Pablo Tellez på bass. I bagasjen finner vi nok låter fra debutplata «For Sant Til å Være Godt», 2020-albumet «Det store i det små» - og alt innimellom.

Bord for to: 780 kroner. Aldersgrense 18 år (eller med verge).

John Olav Nilsen på i Storsalen på Folken i 2019. Lørdag er han og Nordsjøen tilbake! FOTO: Kristian Jacobsen

Søndagskaraoke med Troy

Hva: Karaoke

Hvor: Gnu Bar, Stavanger sentrum

Når: Søndag kl.20

Enklere (og bedre) kan man ikke si det, Gnu: «Kom innom og drit deg ut!».

Noe du synes mangler? Vi har startet opp med helgeanbefalingene våre igjen! Hver uke tar vi et utvalg av det som skjer i byene våre. Send gjerne tips om hva som skjer neste helg innen onsdag morgen - til tips@byas.no! ✌

Publisert: 23. juni 2021, 19:00