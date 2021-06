Kultur Festival Utopia utsetter festivalen til september Festivalen opplyser onsdag at de nye festivaldatoene er 10. og 11. september. Håpet er at flere av festivaldeltakerne da har fått vaksine. Publisert: 30. juni 2021, 10:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Utopia måtte avlyse fjorårets festival. I år håper arrangøren å samle et sted mellom 5000 og 10.000 mennesker, men to uker senere enn planlagt. FOTO: Finn Våga

– Det øker sjansen for å arrangere en fullverdig festival, sier festivalsjef Espen Knoph om utsettelsen.

Opprinnelig skulle festivalen blitt arrangert den siste helga i august. Onsdag kom nyheten om at datoene er endret til 10. og 11. september i stedet for.

Dersom de nye datoene ikke passer, opplyser festivalsjefen at publikum kan benytte seg av billetten under Utopia 2022 eller be om billettrefusjon.

Festivalsjef Espen Knoph i Bjergstedparken. Dette blir Utopias nye festivalområde. FOTO: Håvard Tanche-Knutsen Larsen

Flere har fått tilbud om vaksine

En viktig årsak til at datoene endres er at flere i aldersgruppen 18–44 år har fått tilbud om koronavaksine.

Ifølge et vaksinescenario Folkehelseinstituttet publiserte mandag, vil 90 av befolkningen over 18 år ha fått tilbud om første vaksinedose i løpet av uke 32 (9. til 15. august).

LES MER: Utopia 2021: – Vi skal ikke avlyse!

LES MER: Flere lokale arrangementer rammes av gjentatte svindelforsøk

Dersom FHIs scenario stemmer og publikum takker ja til vaksinen, vil flere av festivaldeltakerne kunne vise fram et grønt koronapass som bekrefter at de er beskyttet under Utopia-dagene i september (se faktaboks). Kanskje noen av dem til og med rekker andre dose.

FAKTA: Derfor lyser koronapasset grønt Dersom du har fått én av to doser vaksine, vil du få grønn kontrollside når det er gått tre uker etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som beskyttet og grønn kontrollside vil vare 14 uker etter den første dosen med vaksine. Les mer om hva som gir koronasertifikatet ditt en grønn eller rød kontrollside på nettsidene til Helsenorge.

– Men vi er avhengig av mer enn at bare vaksineringen går etter planen. Hurtigtesting kan være et bra supplement under festivalen, men her er vi avhengige av å finne en god leverandør. I tillegg må vi se an hvor mange publikummere vi får lov til å ha, med tanke på hvilket trinn vi befinner oss på i gjenåpningsplanen, sier Knoph.

Utopia har sikret seg at headlinerne kan spille på de nye datoene, men flyttingen kan føre til endringer i programmet, sier festivalsjefen. På bildet er Astrid S, som er blant fem artister som foreløpig er bekreftet til Utopia 2021. FOTO: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Har sikret seg headlinerne

Utopia-sjefen håper og tror at festivalen kan ta imot 5000 til 10.000 publikummere i Bjergstedparken om to og en halv måned.

LES MER: Avsluttet Mablish med å røpe datoer og artist til neste års festival

LES MER: Mablish: «Det er ikke slik vi vil ha det, men det var noe vi absolutt trengte»

Per i dag har Utopia 2021 annonsert artistene Alan Walker, Astrid S, Cezinando, Lars Vaular og Moyka.

Utopia har ikke avtalt flyttingen med samtlige artister.

– Men vi er sikre på at de største headlinerne blir med oss, men det kan skje endringer i programmet, sier festivalsjefen.

– Vil det gi grunnlag for refusjon dersom noen har kjøpt billett for å se en spesifikk artist og artisten ikke opptrer?

– Det er vi nødt til å se an. Vi tar ikke stilling til dette før vi vet at det er en artist som ikke kan. Dersom vi må kutte noen artister, blir det i så fall noen av de mindre kjente, sier Knoph.