Kultur Dans Ben (19) fra Stavanger: – Nå er drømmen innen rekkevidde Danser Ben Nguyen fra Gausel fikk tildelt Drømmestipendet. Nå håper han flere gutter får øynene opp for dans! Publisert: 01. juni 2021, 20:00 Tomine Walmsness

Fem år etter at Ben Nguyen danset sine første trinn mottok han Drømmestipendet. Et stipend som skal gi kulturutøvere en hjelpende hånd på veien mot målet. FOTO: Antero Hein

– Det at jeg vant stipendet betyr alt for meg. Det føles som en bekreftelse på at mine ambisjoner og det jeg står for faktisk betyr noe.

Historien om danseren Ben Nguyen, skiller seg fra de klassiske fortellingene om hvordan suksessfulle ildsjeler, optimaliserte talentet sitt. Ofte hører vi historier om danserne som kunne stå på tå før de kunne gå, eller musikere som kunne synge før de kunne prate.

Ben derimot, vant Drømmestipendet på 30.000 kroner, til tross for at 19-åringen startet mye senere enn andre dansere på sin alder.

– Nå føler jeg drømmen om å bli profesjonell danser er innen rekkevidde.

Ben Nguyen var en av seks kunstnere i Rogaland som vant Drømmestipendet. Fra 2021 kan unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år søke. Kategoriene er dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse. FOTO: Antero Hein Jeg vil rekruttere gutter fordi gutter kan danse like bra som jenter. Man må ikke være feminin for å danse, det er også behov for maskulinitet.

– Betyr alt for meg

Da Ben var 15 år ble han inspirert av dansevideoer på internett. Det førte til at han startet med dansetimer ved Stavanger Kulturskole, og har siden aldri gitt opp sitt harde arbeid med dans i sjangerne jazz, moderne og klassisk.

– Det høres kanskje veldig klisje ut, men dans betyr alt for meg.

– Hva følte du da du vant stipendet?

– Jeg følte meg hørt! Også ble jeg ufattelig glad, med tanke på at det var så utrolig mange søkere.

Videre forteller Ben at distribueringen av pengene ikke er helt bestemt. Likevel vil han gjerne kjøpe utstyr som kan bedre dansingen hans.

De siste årene har Ben deltatt i forskjellige talentgrupper hvor han har vokst mye som danser. Han trekker blant annet frem Lørdagsskolen, Ungdomskompaniet, Showgruppa Senior og På tå hev.

I dag er dans en enorm del av livet og Ben mener dansen har lært ham å bruke kroppen i hverdagen på en helt unik måte.

– Gjennom dans har jeg lært disiplin, manerer, kroppskontroll, utstråling av personlighet og egentlig alt en vanlig person burde ha i seg!

Ben Nguyen spesialiserer seg på jazz, samtidsdans, ballett og hip hop, men har også en bred interesse for andre sjangre. FOTO: Antero Hein

Rekruttering av gutter

I det norske dansemiljøet mener Ben at det så vidt eksisterer et rom for gutter.

– Det er for lite gutter og det ser man i en klasse på 14 jenter og én gutt. Likevel gir det også gutter en fordel i dansemiljøet. Det blir mindre konkurranse, og lettere å få roller etter auditions, ettersom det er behov for mannlige dansere.

Ben forteller at han likevel har som mål om å bli god uavhengig av kjønn. Han vil lande en jobb, eller skoleplass, fordi han var den beste i rommet, ikke fordi han er gutt.

– Jeg vil rekruttere gutter fordi gutter kan danse like bra som jenter. Man må ikke være feminin for å danse, det er også behov for maskulinitet, muskler og styrke for å være en mannlig danser.

Per dags dato studerer Ben ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den treårige bacheloren håper han kan skape nye muligheter og hjelpe ham mot hans fulle potensiale.

– Neste skritt er å fokusere på dansingen min og bli bedre på alle mulige måter. Jeg vil bli den beste versjonen av meg selv.

