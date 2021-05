Kultur TV-serier «Venner for livet»-gjenforeningen får kritikk – for lite mangfold på gjestelisten 27. mai står premieren for «Venner for livet»-gjenforeningsepisoden. Etter at gjestelisten nylig ble offentliggjort hagler det kritikk for manglende representasjon. Publisert: 19. mai 2021, 08:57 NTB

Møtes igjen for å mimre om tiden som «Venner for livet» – men i samme etniske univers, ifølge kritikerne. FOTO: AP

De seks originalskuespillerne Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry og Matt LeBlanc får selskap av en hærskare kjendiser, blant dem David Beckham, Justin Bieber, Mindy Kaling, James Corden, Elliot Gould, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Kit Harington, Reese Witherspoon og Lady Gaga.

Også de sørkoreanske stjernene i BTS og Fredsprisvinner Malala Yousafzai står på episodens gjesteliste, men det holder ikke for kritiske røster i sosiale medier, som ifølge Berlingske Tidende blant annet påpeker:

«Etter å ha overbevist oss om at New York ikke har noen svarte eller brune personer i ni sesonger, lager de en reunion med 25 kjendiser, og på en eller annen måte unngår de å finne en svart person, skriver en Del Walker, mens en annen Twitterbruker ved navn Scott Weinberg ytrer:

«Premisset for «Venner for livet»-reunionen er at vennene fremdeles ikke kjenner noen svarte personer».

Gjestelisten til «Friends. The Reunion», som blir å se på HBO Max 27. mai. Den har skapt stor diskusjon i USA. FOTO: Handout

Tracey Corder, som leder Action Center for Race and Economy, skriver på Twitter som Blackness Everdeen og fastslår:

«Venner for livet» har i flere tiår møtt kritikk for å ha vært urealistisk hvit midt i New York. Så planlegger de en reunion med 0 svarte gjester».

Aisha Tyler, som på tampen av «Venner»-serien spilte paleontologiprofessor og Ross Gellers afrikanskamerikanske kjæreste, later ifølge avisen ikke til å være invitert med på den enkeltstående gjenforeningsepisoden – som ble innspilt tidligere i år i de originale kulissene fra 1994–2004.

«Friends»-serieskaper Martha Kaufmann uttalte i fjor at hun hadde gjort for lite for å oppnå bedre etnisk diversitet i TV-serien.

– Jeg skulle ønske at jeg visste det jeg vet nå. Unnskyld, sa hun ifølge BBC.

19. mai 2021