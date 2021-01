Kultur Barn og unge «Fellesverket» kommer til Stavanger Røde Kors skal åpne aktivitetshuset «Fellesverket» for dem mellom 13 og 25 år. – Det vil stå klart i 2022, forteller John Sjursø fra Røde Kors. Publisert: 07. januar 2021, 18:30 Sindre Reinholt

På Fellesverket vil det være mulig å låne PC og logge på internett. Dette bildet er fra Fellesverket i Sandvika. FOTO: Røde Kors

Konseptet finnes allerede i 13 andre steder i landet, og nå er de på jakt etter lokaler som kan passe her i Stavanger.

– Det blir en plass for ungdom mellom 13 og 25 år som trenger et sted å være på fritiden, opplyser John Sjursø fra Røde Kors, som er leder for prosjektgruppen Fellesverket Stavanger.

– De unge bør ha en plass der de kan knytte vennskap og oppleve mestring, med støtte fra trygge voksne.

Sjursø forklarer at leksehjelp vil være en sentral aktivitet. Her fra Fellesverket i Porsgrunn. FOTO: Røde Kors

Finnes 13 steder

Men hvorfor har ikke tilbudet kommet til byen tidligere?

– I Stavanger har vi hatt mange prosjekter, og rett og slett ikke økonomi eller folk til å få til et slik tilbud før nå, forklarer Sjursø.

Røde Kors har fått tildelt 3 millioner fra Ikea til å starte Fellesverket i Stavanger og Kristiansand, og Sjursø sier at midlene kommer godt med.

FAKTA: Fellesverket Fritids-/aktivitetssenter i regi av Røde Kors.

For og med ungdom mellom 13–25 år.

Finnes 13 steder i landet fra før; Trondheim, Ålesund, Bergen, Porsgrunn, Tønsberg, Drammen, Sandvika, Sandefjord, Sarpsborg og Oslo (Grorud, Mortensrud, Majorstua og Sentrum). Kommer også til Kristiansand og Stavanger i 2022.

Generelle tilbud: Åpen møteplass for ungdom, gatemegling, leksehjelp og arbeidstrening.

– Vi er ikke sikre på akkurat hvor Fellesverket blir, men det skal ligge innen gåavstand fra bussterminalen, slår Sjursø fast.

Lokalene skal være på rundt 300 kvadratmeter og huse mange ulike aktiviteter.

– Alle er velkommen, er du lei leksehjelp har du mulighet til å gjøre andre ting, sier Sjursø. FOTO: Privat

Av unge, for unge

Eksakt hvilke aktiviteter som står på menyen i Stavanger er ikke helt avklart.

– Det skal relevant for unge, derfor ønsker vi at de skal være med på å utvikle tilbudet, sier Sjursø og legger til;

– Det kan være ting som teater, spill og musikk!

Likevel er fire aktiviteter fast inventar på alle de ulike senterne: Sosial møteplass, leksehjelp, arbeidstrening og gatemegling.

– Vi vil blant annet tilby gatemekling, hvor unge lærer å løse konflikter med verbal kommunikasjon i stedet for knyttneven, forteller Sjursø. FOTO: Røde Kors

Dørene åpner rett etter skoletid, og tilbudet er helt gratis!

– Det vil også være mat for de som er sultne etter en lang dag på skolen, avslutter Sjursø.