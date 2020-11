Kultur Stavanger 10 tegn på at du er fra Hillevåg Er du oppvokst i Hillevåg vet du at det er langt mer til bydelen, enn fiskefôr og dekkutsalg. Publisert: 09. november 2020, 19:00 Kenneth Bjerga

Jarl-draktene ble visstnok assosiert med noe annet av brun farge. FOTO: Lars Kristian Aalgaard

Siden «Vigå» fikk sin egen 10 tegn-liste, syntes Hillevåg-patriot Kenneth Bjerga at det var på sin plass at Hillevåg fikk det samme.

Bjerga er oppvokst i skillet mellom Hillevåg og Kristianslyst, og gir deg her 10 tegn på at du er fra samme sted som ham.

Kenneth Bjerga gir deg 10 tegn på at du er fra samme plass som ham. FOTO: Jon Ingemundsen

1. Du brukte ukelønna på Postgården Kolonial

For her var det mye billig smågodt!

Postgården Kolonial var drevet av hyggelig, men streng pakistaner - en vaskeekte kjøpmann i lang frakk.

Her gikk ikke prisen på vekt, men manuell telling ved kassen. Hadde du tatt 30 kirsebærgummi og 20 meloner i posen, kunne det bli høylytt banning i den lille butikken.

LES MER: 10 steder vi savner i Stavanger

2. Brune drakter var et mareritt i hele oppveksten

Det er ytterst få fotballag i Norge som har mørkebrune drakter. Jarl IL fra Hillevåg er ett av disse.

Om du var i Danmark på Dana Cup, eller på den lokale Vaulen Vårcup, fikk du alltid høre syrlige kommentarer fra motstanderlaget at klubben din var sponset av Lambi toalettpapir.

«Sponsa av Lambi toalettpapir, eller?» FOTO: Lars Kristian Aalgaard

3. Ditt første møte med ekte hvitløk var på Flamenco Pizza

Før Flamenco Pizza kom til byen, var hvitløk kun å finne i pulverform i Hillevåg. Den Oslo-baserte kjeden gjorde sitt inntog på slutten av 90-tallet og vartet opp spennende smaker.

Etter en slik pizza ble det ikke klinings på ukevis!

4. Nordstjernen var lokalstjernen

Den familieeide brusfabrikken, Nordstjernen, hadde lokaler midt i hjertet av Hillevåg og leverte sukkerdrikke til hele distriktet.

Her ble både Asina, 7-Up og Pepsi brygget på lisens, noe som gjorde deg ekstra stolt!

Var familien din en del av Hillevåg menighet har du også god kjennskap til «Orgelbrus». Brusen var den del av et prosjekt for å finansiere det nye orgelet i kirken.

LES MER: Fredrik Brimsø sine topp fem dialektord

Arne Jonassen og Bente Visted ved tappemaskinen hos Nordstjernen brustapperi. FOTO: Jon Ingemundsen

5. Kilden Handlesenter ble til Sentrum Scene

På 90-tallet hadde senterlederen på Kilden et glovarmt Mastercard, og flydde inn ulike artister fra fjern og nær. Kine, Play og Sibbe for å nevne noen.

Det ble skikkelig futt i dansefoten når «Mini Michael Jackson», nærmere bestemt Omer Bhatti, ble hentet inn fra selveste Drammen. Stemningen var magisk da den 1.20 meter høye Bhatti tok seg på sine edlere deler og danset til Billie Jean!

Omer Bhatti lagde god stemning i Hillevåg på 90-tallet. Dette bildet er riktignok fra VG-lista tidligere i år. FOTO: Marie von Krogh

6. Fiskefor var svaret på lukt og fiskelykke

Produksjonen av fiskefór var en av årsakene til den myteomspunnede «Hillevågslukta». Den søte, bitre og litt udefinerte lukta som svaiet over bydelen 3-4 ganger i uka.

Er du av det mannlige kjønn, har du mest sannsynlig hatt stor fiskelykke med fiskepallettene du fikk gratis om du spurte pent.

LES MER: Her kan du lese alt om hvorfor det lukter som det gjør.

Hillevågslukta er så kjent at den er blitt forsket på av dansker forskere. Her er det Lis Koplev som sitter og snuser. FOTO: Jan Inge Haga

7. Du er på hils med lokale helter

Hillevåg har mange herlige mennesker. Balten og Cowboy-Laila er to lokale helter, og du er alltid på hils med dem!

8. Sony? Nei, Telefunken er like bra!

Telefunken er kjent for mange med oppvekst rundt Hillevåg-traktene. Mens dine klassekamerater på Mariero og Vaulen hadde Sony eller Panasonic i stua, kjøpte dine foreldre TV fra Telefunkenbutikken.

Hadde du ekstra kjipe foreldre, overbeviste de deg om at Sony og Telefunken var det samme - de satt bare på ulike logoer på fabrikken.

9. Bekkefaret ble Barcelona for en dag

Er du født på 80- eller starten av 90-tallet, har du helt sikkert tilbrakt en del torsdagkvelder i Bekkefaret Bydelshus. Et rusfritt arrangement for de mellom 12 og 15 år, hvor hormonene boblet, og 50-lappene satt løst i kiosken hvor det ble solgt brus fra Nordstjernen.

«Nytt kjøtt» fikk sin første betydning da pizzatryner fra tre ulike bydeler skulle tilbringe fire timer sammen, og klimakset skulle nås til sleipe toner fra Take That innen kl. 21.45.

LES MER: 10 tegn på at du er fra Tasta

Alltid futt og fart i Bekkefaret bydelshus. Her lages det blomsterdekorasjoner. Året er 1985. FOTO: Knut Vindfallet

10. Du husker Jesusmannen langs veien

Den ivrige evangelisten med skiltet «Jesus kommer tilbake» var en kjent karakter i Hillevåg.

Langs veien, i rundkjøringer, som tilskuer til 17.mai-toget - you name it, han var der med veivende armer og høylytte løfter om når vi kunne forvente å få et gjensyn med Messias.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.