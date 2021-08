Kultur Stavanger Sju tanker turister i Stavanger (sannsynligvis) gjør seg Mens våre glade besøkende vagger søtt over brosteinen, er det fristende å gjøre seg noen tanker om hva som skjuler seg bak quanta costa’ene og iPad-kameraene. Publisert: 01. august 2021, 12:00 Fredrik Brimsø

Her kommer det internasjonale nabolaget. FOTO: Pål Christensen

Turister er i stor grad ganske menneskelige, selv om vi ikke har så mange av dem nå på grunn av koronaen, så klart.

De har sitt opphav, sin virkelighetsoppfatning, og de kommer til Stavanger i jakten på nye opplevelser i skarre-r’ens høyborg. Vi ønsker gladelig velkommen. Men hva huskes etterpå, mon tro?

1. «De innfødte ser ikke på oss!»

Rogalendinger er ikke uhøflige, men vi er ikke fjåge fjågesen i utadvendtland heller. Kan nese og hornhinne kikke i retning Instagram, så gjør det gjerne det. Og om det er aldri så mye pent å se på på torget, så blir det fort litt blyge tilstander likevel.

LES OGSÅ:

LES MER: 6 ting som er kult – og kjipt – med Stavanger om sommeren

2. «Alt er dyrt her!»

Sånn rent prisindeks-teknisk; Stavanger er ikke akkurat rimelig. Ihvertfall ikke hvis du kommer fra et land hvor en utepils koster det samme som en pakke med Love Hearts koster her. «Went to Stavanger to shop for clothes... I bought a pair of socks...».

Velkommen! Big king, por favor. FOTO: Jonas Haarr Friestad

3. «Hvorfor er alle så lange her?»

Newsflash; Rogalendinger er ganske langstrakte. Evolusjonen har brakt oss nærmere himmelen, sannsynligvis fordi det ofte er kaldt her, og varmen stiger oppover.

4. «Er dette en norsk storby?»

Fasitsvaret er vel et evig definisjonsspørsmål, men de fleste av oss innfødte mener nok at Stavanger er mer enn stort nok. Men nei, kjære turister: dette er ikke hovedstaden. Kongen bor ikke her. Tore Tang er en litterær figur. Ellers er vi i særs godt humør. Javeeeeel...

5. «Er måker fredet?»

På sett og vis. Ihvertfall måkene som overlevde klasseturen til Kvitsøy med rødsprit i rosinbollene. Fjørkre trives i Stavanger, og kamikaze-måker på jakt etter jærbakst og big mac er et kjent skue. Ikke ta det personlig, bare.

6. «Hvor er sverdene fra bildene?»

Om du beiner i land på kaien, så blir du kanskje overrasket over hvor liten bykjernen er i realiteten. The good news: du må ta deg en buss for å se Sverd i fjell. Den enda bedre nyheten; det er måker i Møllebukta også.

Der Norge ble samlet, og hvor turister samles. FOTO: Pål Christensen

7. «Er Gladmat unntakstilstand?»

Ja.

LES OGSÅ:

LES MER: Gladmaten gir deg det beste - og det verste - av Stavanger

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere!

Publisert: 01. august 2021, 12:00