Kultur Stavanger Kjekke ting som skjer i helga Besøk av sommerskuta, quiz, og OL på storskjerm er noen av tingene du kan gjøre i helgen. Publisert: 05. august 2021, 13:46

Denne helgen kan du blant annet bli med på månedens faste fredagsquiz på Cirkus.

Denne guiden gjelder fra torsdag til søndag, 05. – 08. august 2021.

Sommerskuta til Lysebotn

Hva: Sommerskuta kommer til Lysebotn

Hvor: Lysebotn

Når: Torsdag

Sommerens minutt for minutt-satsing fra NRK, er Sommerskuta, og torsdag kommer skuta til Lysebotn. Nå kan du få dine 10 seconds of fame, og prøve å fange oppmerksomheten til kameraene. Nøyaktig når Sommerskuta kommer til Lysebotn vet vi ikke, men det er mulig å følge med på hvor skuta er live på NRKs kart, eller ved å følge med på minutt for minutt-sendingen.

Blinkfestivalen

Hva: Skifestival

Hvor: Sandnes og Gjesdal

Når: Torsdag – søndag

I år arrangeres Blinkfestivalen for 16. gang, og det blir flere aktiviteter som skal passe for alle. Der blir det både tur opp Lysebotn, langrenn, skiskyting og konserter med både Morten Abel og Postgirobygget. Så selv om det ikke er snø kan du fortsatt få nye et godt skiløp.

Bildet er fra fjorårets Blinkfestival, i år arrangeres den for 16 gang.

After work quiz

Hva: Quiz

Hvor: Cirkus

Når: Fredag fra kl. 18:00

Første fredag i måneden = fast quiz på Cirkus i Fargegaten. Så ta med deg dine smarteste venner, gi dere selv et oppbrukt lagnavn, og bli med for å enten prøve og vinne, eller bare slappe av og se på de andre svare på all slags spørsmål.

Pop-up konsert med Norges ungdomskor

Hva: Pop-up konsert

Hvor: Utenfor Stavanger Kunstmuseum

Når: Lørdag kl. 13:00

Neste uke starter Kammermusikkfestivalen i Stavanger, men allerede denne helgen kan du få en liten smakebit. Lørdag stiller nemlig Norges Ungdomskor opp utenfor Stavanger Kunstmuseum med en pop-up konsert. Før eller etter konserten kan du også ta turen innom museet for å se på utstillingene, eller fortsette turen videre rundt Mosvatnet.

På lørdag kan du få en liten smakebit på Kammermusikkfestivalen. Bildet er fra avslutningskonserten med Det Norske Solistkor i 2019

The Characters

Hva: Omvisning på utstilling

Hvor: Sølvberget

Når: Lørdag kl. 14:00

Kunstner Tonje Bøe Birkeland har jobbet med utstillingen «The Characters» helt siden 2008. Utstillingen er et feministisk prosjekt hvor hun vil gi kvinner en plass i historien, også i fiksjonen. I utstillingen er hovedpersonene heltinner, og det er kvinner som er portrettert som den klassiske vandreren.

OL på storskjerm

Hva: 1500m-finalen på storskjerm

Hvor: Sandnes stadion

Når: Lørdag kl. 12:00

For tiden er det sommer-OL i Tokyo som gjelder i idrettsverdenen, og Norge har hatt flere høydepunkter så langt. På lørdag har du kanskje mulighet til å få med deg enda ett når Jakob Ingebrigtsen skal konkurrere i finalen på 1500-meteren. På Sandnes stadion kan du se både det og flere andre idretter på storskjerm i godt selskap.

På lørdag kan du se Jakob Ingebrigtsen konkurrere i finalen på 1500 meter. Bildet er fra torsdagens semifinale.

Brukt og vintagemarked i Fargegaten

Hva: Vintagemarked

Hvor: Fargegata

Når: Søndag fra 12 til 16

På søndag er det igjen klart for brukt og vintagemarked i Fargegaten. Her får du mulighet til å både selge å kjøpe brukte klær, sko, servise og småmøbler. I Fargegaten har disse markedene blitt arrangert gjennom hele sommeren, men nå nærmer det seg slutten. Vil du få med deg markedet kan det altså være lurt å komme seg ut på søndag.

Bursdag og musikkbingo

Hva: Musikkbingo

Hvor: Lervig local

Når: Søndag kl. 18:00

Lervig local feirer sitt ett års jubileum, og inviterer derfor til musikkbingo på søndag. Musikkbingoen er ikke nytt for dem, men denne gangen utvider de fra to til tre brett, i tillegg til at de kan lokke med enda flere premier. Så om du føler deg heldig kan du prøve lykken på søndag.

