Kultur TV 2 Sumo Stadig flere artister blir med på stjernespekket storkonsert Rekken av store navn til den kommende konserten som er initiert av Coldplay-vokalisten Chris Martin, fylles opp. Oppdatert: 16. april 2020, 10:14 NTB

Taylor Swift er blant artistene som er med. Det samme er Billie Eilish, Lady Gaga, Alicia Keys - og en røys med andre stjerner! FOTO: Mario Anzuoni / X90045

Taylor Swift, Céline Dion, Sam Smith, Alicia Keys, Jennifer Lopez og Shawn Mendes er nye navn på bidragslisten. Der finner vi allerede Billie Eilish, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Chris Martin og Lady Gaga, skriver Variety.

Den direktesendte konserten finner sted førstkommende lørdag og er et støttearrangement i kampen mot koronaviruset.

Konserten vil sendes live på TV 2 Sumo lørdag 18. april kl. 20.00-04.00. Programmet vil være tilgjengelig på TV 2 Sumo i 72 timer etter at konserten er over, skriver TV 2.

Coldplay-vokalist Chris Martin har tatt initiativ til støttekonesrt i kampen mot koronaviruset. FOTO: MARIO ANZUONI / X90045

«One World: Together At Home» er et samarbeid mellom organisasjonene Global Citizen og WHO, og målet er å hylle helsepersonell samt spre glede blant seere som oppfordres til å holde seg hjemme.

Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel og Stephen Colbert leder sendingen.

Dette er ikke en veldedighetskonsert, men den som vil kan gi et bidrag til noen av organisasjonene, skriver TT.

Publisert: 16. april 2020, 09:46 Oppdatert: 16. april 2020, 10:14