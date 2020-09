Kultur Disney+ Norge må vente til 4. desember før «Mulan» marsjerer inn Disneys koronarammede storfilm «Mulan» slippes løs allerede denne uken i USA på konsernets nye strømmetjeneste. Norske abonnenter må vente til 4. desember. Publisert: 03. september 2020, 12:44 NTB

Yifei Liu i midten spiller tittelrollen i «Mulan». FOTO: AP

Det viser oversikten som Disney kom med torsdag over innholdet som blir tilgjengelig for norske seere etter premieren på Disney+ 15. september.

Riktignok må amerikanske abonnenter ut med 300 kroner ekstra for å se den etterlengtede liveaction-innspillingen av «Mulan».

Disney+ lister opp over 500 filmer, 7.300 episoder og 40 såkalte Disney+ Originals. Blant annet blir den kritikerroste og prisbelønnede teatermusikalen «Hamilton» å se i en innspilling, sammen med «High School Musical: The Musical: The Series».

De som liker superhelter kan glede seg over 30 Marvel-filmer, deriblant «Captain Marvel», Oscar-vinner «Black Panther» og «Guardians of the Galaxy», og Marvel-serier som «Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.» og «Marvel’s Runaways».

Skywalker-sagaen og alle Star Wars-episodene vil være tilgjengelig ved lansering, så vel som serier som «Star Wars: The Clone Wars» og den mye omtalte «The Mandalorian», produsert og skrevet av Jon Favreau.

Over 20 av Pixars populære filmer vil være tilgjengelige, inkludert «Toy Story 1-4», «Oppdrag Nemo» og «Biler».

Også «Mulan»s to forgjengere, animasjonsfilmene «Mulan» (1998) og «Mulan II» (2005), blir å se på Disneys nye strømmetjeneste.

