Dronning Elizabeth satte et dypt avtrykk i popkulturen Mange har delt den i sin tid bannlyste Sex Pistols-låten «God Save The Queen» av Sex Pistols i anledning dronning Elizabeths bortgang. Andre har delt en rørende sketsj med bjørnen Paddington. Publisert: 09. september 2022, 19:26

Sex Pistols omslag til «God Save The Queen» ble laget av kunstneren Jamie Reid.

For dronning Elizabeth har satt et dypt avtrykk i flere tiår med populærkultur – fra gjestespillet som tegnet figur i «Simpsons» til å få sitt liv skildret i filmer som «The Queen» og TV-serien «The Crown», der sistnevnte har satt innspillingen av siste sesong på vent i anledning hennes bortgang.

Hun er kalt en av de mest portretterte kvinnene i verdenshistorien. Dronningens ansikt synes ikke bare på mynt, sedler og frimerker, men også på et stort antall malerier.

Dronning Elizabeth II satt modell for rundt 200 portretter i spennet fra Cecil Beatons fotografier til Annie Leibovitz' 90-års portrettserie. Minst smigrende er kanskje Lucian Freuds krampaktig sammenbitte portrett, mens Andy Warhol fremstilte henne i juvelgnistrende glamorøs versjon – slik han portretterte Marilyn Monroe.

Dronning Elizabeth satt modell for mer enn 200 portretter i ulike teknikker. Andy Warhol er blant de mange kunstnerne som portretterte henne – her fra trykkserien «Reigning Queens».

Nektet av BBC

Sex Pistols lot i sin tid en collage av hennes ansikt pryde singelen «God Save the Queen» – navnet på Storbritannias nasjonalsang – og skapte dermed et av de mest ikoniske bildene for både punkbevegelsen og dronningen.

Låten ble sluppet passende nok til dronningens sølvjubileum i 1977, 25 år etter at hun ble kronet. Bandet lot «queen» rime på «fascist regime», noe som sammen med plateomslaget gjorde at BBC nektet å spille den. Trommeslager Paul Cook har senere fortalt at bandet ikke hadde noen anelse om dronningjubileet – men skrev låten ganske enkelt for å «sjokkere alle».

Johnny Rotten sa han ønsket å skape sympati for den engelske arbeiderklasse og sinne mot monarkiet.

– Man skriver ikke «God Save the Queen» fordi man hater britene. Man skriver en låt som dette fordi man elsker dem og har fått nok av å se dem bli behandlet så dårlig, lød det fra vokalisten.

Sid Vicious (venstre) og Johnny Rotten i Sex Pistols lot «queen» rime på «fascist regime» og laget det ikoniske platecoveret med dronningen.

Hyllet og hånet

Dronning Elizabeth er både blitt hyllet og hånet i populærkulturen. Beatles sang mildt om «Her Majesty» i året 1969, og har til sammen nevnt henne i fire av gruppens låter: «Penny Lane», «For You Blue», «Mr. Mustard» og altså «Her Majesty».

I et intervju med Radio Times i 2019 fortalte Paul McCartney følelsene The Beatles hadde for henne slik:

– Vi var unge da hun ble kronet så for oss var hun som en glamorøs filmstjerne. Vi identifiserte oss med henne. Hun er vår. Hun er Dronningen, lød det fra McCartney.

The Stone Roses erklærte derimot i sitt debutalbum anno 1989 at de ikke skulle finne ro før hun var borte fra tronen. I «The Queen Is Dead» fra 1986 tok The Smiths for seg medienes fascinasjon for kongefamilien, og Morrissey sa til NME:

– Hele ideen med monarkiet og dronningen av England forsterkes og de fremstilles som mer nyttige enn de er. Det er som en spøk, en dårlig spøk.

Den legendariske kultfotografen Annie Leibovitz med et av sine bilder i portrettserien viet dronning Elizabeth II, dette fra 2007.

På byen i video

I 2005 var det Basement Jaxx som lot dronningen gå på byen i videoen til «You Don't Know Me», der Elizabeth fikk besøke en strippeklubb og havnet i slagsmål.

Dronningen dukket også opp i flere amerikanske kultserier, blant dem «Simpsons» – der Homer kjørte i hennes gylne vogn ved Buckingham Palace, og i animasjonsuniverset «Peppa Pig», der dronningen hopper i søledammer.

Hun er å se i «Minions», «Austin Powers in Goldmember» og «Mannen med den nakne pistol» – ofte spilt av Jeannette Charles, som var dronningens mest kjente britiske dobbeltgjenger.

Men i senere år har flere forsøk blitt gjort på å skildre dronningen som menneske, utover sitt embete. Filmen «The Queen» fra 2006 byr på Helen Mirren i hovedrollen, noe hun fikk Oscar for med sin skildring av hvordan dronningen reagerte på prinsesse Dianas død. Manuset ble skrevet av Peter Morgan – som gikk videre med temaet i suksesserien «The Crown» og teaterstykket «The Audience».

I 2004 laget kunstneren Rob Munday det første 3D/holografiske portrettet av dronning Elizabeth II. I anledning sommerens jubileumsfeiring viste han frem et tidligere usett portrett - der han fanger monarken i et sjeldent smil på et slikt offentlig portrett med krone.

Så hun på den?

Den påkostede og mye omtalte TV-serien «The Crown», der sesong fem og seks er i vente, følger dronning Elizabeths liv fra 1947 til nåtid. Serien er blitt rost for å ha lyktes å vise dronningen som et menneske av kjøtt og blod, fanget i en oppgave preget av plikt og ansvar. Hun er spilt av blant andre Olivia Colman.

Ingen vet om ryktet stemmer, men det har vært hevdet at dronningen pleide å titte på TV-serien og «likte den» – selv om hun anså at flere hendelser ble vinklet på feilaktig vis, blant annet ektemannen prins Philips forhold til sønnen prins Charles.

Etter å ha blitt brukt i musikk, filmer og teater begynte dronningen selv lekent å figurere i populærkulturell sammenheng. Hun dukket i 2012 opp i et innslag under OL-seremonien i London der hun i sketsjen sa «God kveld, herr Bond» til 007-skuespiller Daniel Craig mens de vandret ned palassets ganger, fulgt av corgiene.

«The Crown»-serieskaper Peter Morgan har kalt serien «et kjærlighetsbrev til dronningen», og har satt innspillingen av sesong seks på vent i anledning hennes bortgang.

En siste hilsen

Det vakte stor jubel blant folket – og enda mer så da hun i en ny sketsj , laget til jubileumskonserten 4. juni i år, drikker te med bjørnen Paddington på slottet. Der røpet hun at i likhet med britenes elskede bjørn gjemmer et marmeladesmørbrød i sin evige håndveske «til nødstilfeller».

At monarken orket å spille inn filmsnutten, selv om helsen allerede var vaklende, forklarte hoffet slik: «Selv om dronningen ikke kan være nærværende så vil hun at folket skal vite hvor mye de betyr for henne».

Mens folkemassene jubler forventningsfullt utenfor i anledning sølvjubileumsfeiringen, hilser Paddington med hatten og sier «Gratulerer med jubileet, ma'am. Og takk … for alt».

Nå deler mange det rørende innslaget i sosiale medier som en siste hilsen.

