Kultur TV Håper TV-serie inspirerer folk til å åpne seg mer Fredrik Backman er mannen bak suksessromanen «En mann ved navn Ove», som siden ble en like populær film. Nå har forfatteren gitt næring til en ny TV-serie, med romanen «Folk med angst». Publisert: 30. desember 2021, 11:22 NTB

Alfred Svensson og Dan Ekborg spiller politibetjentene som gjør så godt de kan i den svenske TV-serien «Folk med angst».

TV-serien med samme tittel landet på Netflix 29. desember, og ifølge strømmetjenesten er opptakten som følger: En bankraner tar de besøkende på en husvisning som gisler. Så forsvinner han plutselig – og igjen står noen forbløffede politibetjenter som mistenker alle og enhver.

Ikke minst er gislenes personlige problemer med på å drive handlingen framover.

Felix Herngren har regissert Netflix-serien «Folk med angst», som har meldt seg på TV-skjermene. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Regissør Felix Herngren sier i et intervju med TT at han visste det med én gang romanen utkom i 2019: Han ville lage film eller serie av den:

– Fredrik Backman er så god på å beskrive mennesker og karakterer. Og det er akkurat det jeg alltid har likt med å lage film: Å skape karakterer og forsøke å sette fingeren på det menneskelige – og folks hverdagsproblemer.

LES MER: Sparkes fra TV-serie etter anklager om seksuelle overgrep

LES MER: Nye Spider-Man svinger inn til ny milepæl

Fredrik Backman har skrevet romanen TV-serien «Folk med angst» baserer seg på.

Han beskriver «Folk med angst» som en fortelling om mennesker som prøver å gjøre så godt de kan, og som samtidig vil hjelpe andre.

– Dersom man selv bærer med seg litt angst, noe alle friske mennesker gjør, så kan det hjelpe at man våger å åpne opp litt – og sakker med andre om det. Bekymringer blir mindre dersom man snakker om dem og erkjenner at man har dem. Jeg håper at serien kan gi en liten dytt i den retningen til alle som ser på, sier regissøren videre.

En visning går galt – og folk havner i en gisselsituasjon. Bildet viser en scene fra Netflix-aktuelle «Folk med angst».

Manuset til TV-serien er ved Camilla Ahlgren og Alex Haridi, og i rollene ser vi blant andre Dan Ekborg, Alfred Svensson, Leif Andrée, Marika Lagercrantz, Per Andersson, Sofia Ledarp og Shima Niavarani.

LES MER: Snart vender «Bridgerton» tilbake

LES MER: Sjekk disse nyhetene hos Disney, Netflix og HBO i desember

Publisert: 30. desember 2021, 11:22