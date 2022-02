Kultur HBO Max Klart for andre runde med «Peacemaker» Nå er det klart at DC-superheltserien som ga de norske glamrockerne i Wig Wam stor oppmerksomhet i USA, er fornyet for en andre sesong. Publisert: 19. februar 2022, 08:00 NTB

Det er bare å holde hjelmen klar på ny for John Cena: Nå er det klart at det blir mer "Peacemaker".

Da snakker vi naturligvis om «Peacemaker», HBO Max-serien med fribryteren John Cena i hovedrollen – og skapt av storfilmregissøren James Gunn. Beskjeden kom onsdag, samme uke som første sesongs finale legges ut på strømmetjenesten.

HBO Max er fornøyd med seertallene, og Sarah Aubrey, som er sjef for originalinnholdet, skryter ifølge Deadline stort av James Gunn.

– Han tok denne karakteren, vekket til live av den uforlignelige John Cena, og skapte en eksepsjonell serie som på samme tid er spennende, morsom og inderlig, og viser frem menneskeligheten bak denne gjengen med utskudd.

En annen som også er riktig fornøyd med «Peacemaker»-skaper James Gunn er Åge Sten Nilsen, som til Billboard nylig uttalte at dersom han en gang skulle møte ham, vil han «gå ned på kne, kysse hånden hans og takke ham fra bunnen av mitt hjerte for at han brukte sangene våre, viste frem vår type musikk og ganske enkelt er kongen av tegneserier».

LES MER: Skuespillerne i «That 90s show» er klare

LES MER: Det blir mer «And Just Like That …» – om Sarah Jessica Parker vil være Carrie på ny

Som kjent brukte regissøren Wig Wam-låten «Do Ya Wanna Taste It» i det Billboard kaller «den ikoniske åpningsscenen» til serien, og også bandets MGP-vinnerlåt " «In My Dreams». Og nå er det strømmesuksess og fornyet interesse for Wig Wam, som ifølge Billboard også skal på USA-turné – takket være «Peacemaker».

James Gunn skal skrive og regissere alle episodene også i sesong nummer to.

– Å skape «Peacemaker» har vært en av de virkelige høydepunktene i livet mitt, både profesjonelt og ellers. Å ha noe vi alle elsker så mye også bli elsket av publikum har vært en vidunderlig opplevelse. Jeg kan ikke vente til folk får se hvor Team Peacemaker går i sesong to, heter det fra Gunn i en uttalelse.

Publisert: 19. februar 2022, 08:00