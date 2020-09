Kultur Kompani Lauritzen Neste tropp klar for «Kompani Lauritzen» Oberst Dag Otto Lauritzen har fått et knippe med nye rekrutter, som TV 2 nå røper navnene på. Blant annet rykker både Harm og Hegseth inn – sammen med Linnéa Myhre. Publisert: 08. september 2020, 16:35 NTB

Her er oberst Lauritzens nye rekrutter, klar for å underholde våren 2021. FOTO: Matti Bernitz / TV 2

De 14 som skal underholde seerne i andre sesong av Gullrute-vinnende «Kompani Lauritzen» er en blandet gjeng – som ifølge kanalens pressemelding byr på både høydeskrekk, brusavhengighet, dårlig form og klaustrofobi.

TV 2 har hanket inn seks programlederprofiler, to skuespillere, en influencer, en artist og en forfatter. Kun to har avtjent førstegangstjeneste, mens en tredje var utplassert på Rena leir under arbeidsuken.

Margrethe Røed, Jakob Schøyen Andersen, Bernt Hulsker, Vegard Harm, Carl Martin Eggesbø, Morten Hegseth, Christine Dancke, Siri Nilminie Avlesen-Østli, Linnéa Myhre, Ulrikke Brandstorp, Vida Lill Berge, Håvard Tjora, Edward Schultheiss og Faten Mahdi Al-Hussaini er klare for første navneopprop på TV-skjermene våren 2021.

– Det året jeg egentlig skulle i militæret, brakk jeg armen og ble med i «Big Brother» på TVNorge, røper for eksempel Morten Hegseth.

Andre runde «Kompani Lauritzen» er under innspilling og skal sendes våren 2021.

