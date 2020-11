Kultur TV-serier «The Last Of Us» sikter mot TV-serieformatet Etter noen måneders venting har HBO gitt grønt lys til å lage TV-serie basert på TV-spill-serien «The Last Of Us», skriver Hollywood Reporter. Publisert: 23. november 2020, 10:30 NTB

Ellie er på jakt etter hevn i «The last of us: Part II». FOTO: Sony / TT / NTB

I sommer ble det klart at svenske Johan Renck er tiltenkt rollen som regissør for seriens første episode.

Ved roret for prosjektet står «Chernobyl»-skaperen Craig Mazin sammen med Neil Druckmann – kjent for å ha vært med på å utvikle spill, blant annet «The Last Of Us».

Actiondramaet fra 2013 fikk en oppfølger i mai i år og handler om et postapokalyptisk USA der et virus har forvandlet menneskene til zombielignende vesener.

«The Last Of Us» er en av flere spillserier som ligger til grunn for kommende TV-satsinger. Også «Halo» og «Assassin's Creed» skal støpes om til TV-serie-formatet.

