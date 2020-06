Kultur Hollywood Storfilmene ruller i gang igjen Tannhjulene i Hollywood er for alvor i gang igjen, etter den tre måneder lange korona-nedstengningen. Publisert: 16. juni 2020, 11:49 NTB

Innspillingen av «Avatar 2» er i gang igjen. Dette bildet er fra første filmen, som hadde premiere i 2009. FOTO: WETA / TT NYHETSBYRÅN

I løpet av mandag meddelte Universal Studios at «Jurassic World: Dominon» forventes å gå i innspilling i starten av juli. Innspillingen kommer ifølge selskapet til å finne sted i England, og den vil følge strenge smittevernregler.

Men gjengen bak dinosaureventyret er ikke først ut til å starte opp igjen.

Allerede forrige mandag dro innspillingen av James Camerons «Avatar 2» i gang på New Zealand, etter at produsenten Jon Landau, rollebesetningen og teamet avsluttet to uker i karantene.

Også de involverte i «Jurassic World»-produksjonen kommer til å sitte i karantene i to uker når de ankommer Storbritannia. Vel på plass kommer de også til å testes for viruset regelmessig og det blir daglige målinger av kroppstemperatur, skriver TT.

«Jurassic World: Dominon» forventes å gå i innspilling i starten av juli. FOTO: TT NYHETSBYRÅN

«Jurassic World: Dominion» bygger videre på «Jurassic Park»-eventyret der første film kom i 1993. Den nye filmen forventes å få premiere i juni 2021 og har dinosaur-veteranene Jeff Goldblum, Laura Dern og Sam Neill om bord.

