Kultur Festival Arrangerer intimkonsert-festival midt i Stavanger sentrum Det blir en «fjåge pop up-festival» med intimkonserter i Geoparken fra neste uke fram til august. Minst!

Øivind Ekeland har stått i bresjen for «Fjåge i Vågen» flere somre på rad. I år blir det i stedet en koronavennlig intimkonsert-festival! FOTO: Pernille Filippa Pettersen (arkiv)

Festivalen kalles for «Stavanger i 200», og på lineupen finner vi Morten Abel, OnklP, Vidar Villa, Øystein Greni & The Social Distance Man(!), Ingenting, Leif&Kompisane, TØFL, komiker Rune Bjerga... Blant andre!

Det hele skal skje i et telt på plassen mellom Geoparken og Oljemuseet, med rom for 200 publikummere på hver konsert, ifølge en pressemelding fra Øivind Ekeland.

Når? Festivalen sparkes i gang neste uke - midt under sjølvaste Gladmaten!

Se foreløpig program nederst i saken.

– Blir legendarisk

– Dette blir legendarisk, det er en strålende mulighet til å komme tett på artister som til vanlig ville fylle større arenaer, skriver Øivind Ekeland i pressemeldingen.

Han legger til at man må følge med i media - for flere artister kommer.

– Vi fortsetter kanskje ut sommeren, vett du – her blir veien til mens vi går!

Målet er å fylle «det store hullet» etter at konserter og festivaler ble avlyst som følge av koronapandemien.

– Det er et enormt kick å få lov å være med å gjøre dette mulig, står det videre i pressemeldingen, som legger til at det hele er gjort mulig med hjelp fra utestedene i Vågen, representert med Øivind Ekeland og Martin Langlie samt Per Vervik (daglig leder Stavanger Artistbyrå), og med god støtte fra Oljemuseet, Stavanger kommune og frivillige.

Alle billetter ble lagt ut i dag, onsdag 15. juli.

TØFL er blant artistene som kommer til «Stavanger i 200»-teltet. (F.v: Thomas Campe Pettersen, Mathias Eeg, Hans Markus Riisdal og Tobias Lidegran.) FOTO: Jarle Aasland

Program «Stavanger i 200»

Onsdag 22. juli

18:30 Vidar Villa

20:00 Gullfest Liverpool-Chelsea

Torsdag 23. Juli

18:30 TØNES

21:30 Leif&Kompisane

Fredag 24. Juli

18:30 «Aldri en Gladmat uden… GOGGEN!!!»

Lørdag 25. juli

21:30 OnklP

Onsdag 29. juli

21:30 Morten Abel

Torsdag 30. juli

21:30 Øystein Greni & Social Distance Man

Fredag 31. Juli

18:30 Rune Bjerga

21:30 TØFL (18-årsaldergrense)

Lørdag 1. august

18:30 Kammermusikkfestivalen spanderer TØFL u. 18 år

21:30 INGENTING

