Disney Første blikk på Halle Bailey som den lille havfruen førte til visningsrekord for Disney Disney skapte skikkelig med ringer i vannet sist helg da de ga publikum det første glimtet av Halle Bailey i den kommende liveactioninnspillingen av «The Little Mermaid». Publisert: 15. september 2022, 08:58

Skjermdump fra «The Little Mermaid»-klippet som setter visningsrekord for Disney, etter å ha hatt premiere på sist helgs fankongress. Skjermdump: Disney / YouTube

Det dreier seg om et klipp fra filmen der Halle Bailey svømmer under havet med skilpadder og fisk før hun setter seg til å synge «Part Of Your World» – om lengselen etter å komme seg ut av sjøen og opp på land.

«The Little Mermaid»-traileren er ifølge Variety oppe i over 104 millioner visninger globalt, etter at den var å se på fankongressen D23 Expo sist helg.

Det gjør at H.C. Andersen-filmatiseringen flyter til topps over alle andre lignende liveactioninnspillinger av Disneys kjente animasjoner. «Cruella» hadde 68 millioner visninger, «Skjønnheten og udyret» 94 millioner, «Aladdin» 74 millioner og norskregisserte «Maleficent 2» 62 millioner visninger.

Halle Bailey er sangeren som nå spiller havfrue i Disneys nye liveaction viet det klassiske eventyret.

Tallene settes sammen av visningene på YouTube, Twitter, Snapchat, TikTok og Instagram. På grunn av dronning Elizabeths bortgang torsdag inkluderes ikke visninger fra Storbritannia, Irland og Australia, ifølge bransjenettstedet.

«The Little Mermaid»-klippet trendet også mest på Reddit fredag, og ligger øverst på YouTubes trendingliste for filmer. Den førte også til en søt TikTok-trend der foreldre filmet sine barns reaksjoner på videoen.

Som Ariel er det artisten Halle Bailey, kjent fra R&B-duoen Halle X Chloe, som blir å se når filmen svømmer inn i teatrene 26. mai 2023. Regissør er Rob Marshall.

Se traileren her:

