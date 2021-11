Kultur Paramount+ Ricci og Lewis i nytt skrekkdrama Begge slo igjennom som barnestjerner – og de har også til felles at de har jobbet sammen med en rekke av USAs fremste regissører. Publisert: 12. november 2021, 12:54 NTB

Christina Ricci spiller en av hovedrollene i TV-serien «Yellowjackets» som snart har premiere på Paramount+.

Nå møtes Christina Ricci og Juliette Lewis i TV-serien «Yellowjackets», som blander drama med skrekk.

«Yellowjackets» utspiller seg på to tidsplan. I det ene møter vi jentene i et fotballag, hvis fly krasjer ute i villmarken. Blant dem som overlever krasjet oppstår det en slags «Fluenes herre»-mentalitet, og ute i skogen er det også noe eller noen som vil dem til livs.

I det andre tidsplanet er vi i nåtid – der noen av dem som overlevde og ble reddet forsøker å takle sine traumatiske minner og samtidig finne ut av hva som egentlig skjedde. Ricci og Lewis spiller to av disse kvinnene.

– Jeg elsker å spille karakterer som er små, men farlige. Overbeviser man i rollen kan publikum til og med like den onde karakteren, sier Christina Ricci. Juliette Lewis ser rollefiguren sin som en person som gir blanke i det meste.

Juliette Lewis som Natalie i «Yellowjackets».

– For henne handler det bare om å overleve. Ute i skogen ble hun nødt til å lære seg hvem hun kunne stole på, og hun måtte lære seg å ta livet av det hun skulle spise. Når de tvinges til å samarbeide igjen er det mye bagasje som forstyrrer.

Både Ricci og Lewis fikk oppleve livet som barnestjerne. Juliette Lewis konstaterer at det ikke bare var positivt:

– Det kan være veldig skremmende, og det var det for meg. Men på den andre siden, i filmindustrien fikk jeg en følelse av hva jeg ville gjøre med livet mitt, det er jeg takknemlig for. Samtidig kan for mye oppmerksomhet være tøft.

«Yellowjackets» har premiere på Paramount+ i disse dager.

Publisert: 12. november 2021, 12:54