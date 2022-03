Kultur Vendela Kirsebom Hyller Skeivt kulturår med TV-serie der kjendiser prøver seg som drag queens Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Didrik Solli-Tangen og Lothepus er blant de norske kjendisene som skal få et krasjkurs i dragkulturen foran rullende kameraer. Publisert: 09. mars 2022, 14:49

Hoveddommer for "Drag Me Out" er Jan Thomas, som har med seg Drag-YouTuber Marius Hagen, alias Pamela The Pam, i det faste dommerpanelet mens Janne Formoe er programleder.

Flere kjendiser som stiller opp for å lære seg å iføre seg paljetter, høye hæler og fjær i fleng i TVNorges og Discoverys nye serie «Drag Me Out» er Magnus Devold, Herman Dahl, Eskil Pedersen, Erik Follestad, Petter Pilgaard og Sigrid Bonde Tusvik.

LES MER: Møt Stavangers eneste drag queens: – Det har ingenting med legning eller seksualitet å gjøre

Hoveddommer er Jan Thomas, som har med seg Drag-YouTuber Marius Hagen, alias Pamela The Pam, i det faste dommerpanelet – som hver uke gjestes av en ny, kjent gjestedommer. Janne Formoe er programleder.

Lip sync battle

I hver episode får to kjendiser tildelt sin egen dragmentor som skal gi dem et krasjkurs i dragkulturen og preppe dem for den ultimate dragduellen som venter – et såkalt lip sync battle. Mentorene er Skrellex, Puffie Mantrap, Zelda Illusion, Diva Dean, Naby Yeon Geisha og Tatjana Zapphire.

Petter Pilgaard er en av deltakerne. Her er han i 2019, sammen med kjæresten Vendela Kirsebom.

– Vi har bare spilt inn ett program, men jeg kan allerede nå love at dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på å lage på norsk TV. Det er en fest å være vitne til tolv norske kjendiser ta sin jomfrutur som drag queens, sier Jan Thomas, som roser kjendisene for «kjærligheten de legger i fremførelsen sin».

– Jeg synes alle, både kvinner og menn, fortjener å få dragge minst én gang i livet, sier Jan Thomas.

LES MER: Drag-duo nektet inngang på utested: – Hvem er det som skal bestemme hva som er et «pent antrekk»?

Dansk konsept

Ifølge pressemeldingen er «Drag Me Out» kanalens bidrag til Skeivt kulturår 2022, markeringen av at det er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge. Startskuddet for homokampen i verden – og i Norge – var i følge programdirektør Magnus Vatn det såkalte Stonewall-opprøret i New York.

– Sammen med transkvinner var det drag queens som kjempet, med knyttnever og stiletthæler, i Stonewall-opprøret i New York i 1969. Det er en ære for både oss og «Drag Me Out»-kjendisene å få være med på å markere dette, og å feire mangfold i 2022, sier Vatn.

LES MER: Nye serier i mars: Dette kommer på Netflix, HBO og Disney+

«Drag Me Out»-konseptet oppsto i Danmark, der det hadde premiere under Pride-uken i fjor, ifølge nettstedet Broadcastnow.

Publisert: 09. mars 2022, 14:49