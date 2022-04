Kultur Kristoffer Joner Kristoffer Joner snart å se i andre runde «Maskineriet» 15. mai er det duket for gjensyn med Kristoffer Joner som Olle i «Maskineriet», som byr på en andre sesong som er «mørkere og blodigere». Publisert: 23. april 2022, 08:30 NTB

Kristoffer Joner i fengselets luftegård. Han soner i starten av andre sesong av «Maskineriet» – men snart følger nye forviklinger.

Sesong én gikk på skjermen i 2020, og nå har Anagram Sverige laget oppfølgeren for Viaplay – med Richard Holm på ny som regissør.

Den nye runden – som har seks episoder – starter med at Olle soner en fengselsstraff i Sverige og håper å bli løslatt for god oppførsel, før han blir anklaget for medvirkning til et drap begått av hans ekskone Monika, spilt av Emilia Roosman.

Kristoffer Joner forteller om en fysisk krevende innspilling av andre sesong av «Maskineriet».

– Serien går fortsatt i et satans tempo, så det er bare å finne frem Valium. Det har vært intenst og helt jævlig, akkurat sånn jeg elsker det. Med god hjelp fra crewet og dealeren på hjørnet så kom vi oss forslåtte, mørbankede og fornøyde gjennom innspillingen, heter det i en uttalelse fra Kristoffer Joner, som synes serien er «helt unik» og legger til:

– Så håper jeg til syvende og sist at seerne vil sette pris på det vi har gjort, for det er mye arbeid fra veldig mange mennesker som ligger bak.

