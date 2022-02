Kultur Strikking Trendplagget du strikker selv tar av på sosiale medier Flere tok opp strikkepinnene sine denne vinteren, og strikket sin egen balaklava. Publisert: 16. februar 2022, 17:00 Julie Grasmo

Vilte Vitkunaite hadde aldri strikket før, og lærte seg å strikke da hun lagde sin egen balaklava.

En av dem som kastet seg på trenden var UiS-student Vilte Vitkunaite.

– Jeg fikk ideen om å strikke meg balaklava av mamma, som er fashion stylist. Jeg likte veldig godt ideen og denne trenden generelt, sier hun.

21-åringen kunne ikke strikke skikkelig før. Hun har lenge hatt et ønske om å lære det, og satte i gang prosjektet helt på egenhånd.

Vitkunaite brukte et garn fra et gammelt skjerf hun hadde hjemme, til å strikke balaklavaen med, for å være mer bærekraftig og spare penger.

– Trenden har også en praktisk side, for balaklavaen ble mitt «must have» klesplagg på en kald vinterdag, sier hun.

LES MER: Fretex i Breigata oppgraderes med nytt konsept

– Populært på grunn av garnet

På sosiale medier kan du finne profiler som legger ut tips og triks i hvordan du skal lage din egen balaklava, og brukere som poster «balaklava selfier.» Hashtaggen «balaklava» på Instagram, har blitt brukt 142.000 ganger i skrivende stund. På TikTok har den engelske hashtaggen «balaclava» blitt sett 176,2 millioner ganger.

Guro Cederløv er strikke-guru, og har sin egen live-podkast der hun snakker om strikking og garn. Hun tror balaklava ikke bare er blitt så populært fordi det er praktisk plagg, men også på grunn av garnet.

Guro Cederløv er strikkedilla, og deler kunnskap om strikking, ull og garn på sine sosiale medier kanaler.

– De balaklavene som var før, ble strikket med hard ull. Nå har det kommet tykt og mykt garn med farger i garnbutikker - gjerne børstet alpakka, sier strikke-guruen.

– Det blir litt mer feminint, og ikke så stivt.

Kjersti Flatråker, eier av strikkebutikken Garnkilden i Hillevåg, har også merket seg større pågang fra kunder som vil kjøpe tykt og mykt garn.

– Og garn som også har hår, sier hun.

Butikkeieren forklarer at etter MinMote la ut gratis oppskrift av balaklavaen Tromsø Hoodien, ble det anbefalte garnet og lignende kvaliteter ekstremt populært.

LES MER: Har solgt seks tonn av dette garnet

Også for nybegynnere

Cederløv mener strikketrenden også er lett å kaste seg på for dem som ikke har strikket så mye tidligere.

– Det som er med balaklava, er at det er et ganske lite prosjekt i forhold til å strikke en genser, men vanskeligere enn å strikke en lue, sier hun.

Kan du strikke rett, vrangt, øke og felle, kan du egentlig strikke alt du vil, ifølge Cederløv.

LES MER: Slik lærer du deg å strikke på 1-2-3

Hun forteller at det finnes flere oppskrifter på balaklava, både for nybegynnere og viderekomne.

– Noen ganger kan det være vanskelig å forstå mønstret, eller at du ikke forstår fagspråket, sier hun.

I så fall er det lurt å spørre om hjelp, råder Cederløv, som også kommer med en siste anbefaling:

– For nybegynnere kan tykke pinner og tykt garn være det beste å starte med. Det skjuler små feil og går fortere, slik at du ser fremgang.

LES MER: 3 hudpleie-trender på Tiktok: Hva funker, og hva skal du holde deg unna?

Publisert: 16. februar 2022, 17:00