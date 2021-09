Kultur 71 grader nord Kjendisene i «71° nord» har mistet 150.000 seere Søndag var det premiere for en ny sesong av «71° nord – Norges tøffeste kjendis». Men premieretallet gikk ned med nær 150.000 seere i forhold til vinterens premiere. Publisert: 21. september 2021, 09:29 NTB

Høstens kjendisversjon av «71 grader nord» er sett av færre enn sist vinters premiere.

Dette er nemlig andre gang i år at Discovery ønsker seerne velkommen til kjendisversjon. Søndagens sesongpremiere med blant andre Thomas Numme, Cecilia Brækhus, Tshawe Baqwa og Silya erstatter nemlig den ordinære sesongen av «71° nord», skriver Kampanje.

Nettstedet melder at totalt har 314.000 seere fått med seg første etappe på TVNorge og Discovery+. 253.000 fulgte programmet på TVNorge, og 61.000 strømmet episoden på Discovery+. Dette utgjør et fall på nesten 150.000 seere ned fra vinterens premiere, som samlet 463.000 seere på like lang tid.

– Dette er sterke tall, til tross for er en liten nedgang fra forrige sesong, men en god andel på 26 prosent i den kommersielle målgruppen. Vi forventer også at dette vil legge på seg i løpet av uken, sier kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery til Kampanje.

Tidligere denne måneden startet innspillingen av enda en «71° nord»-variant, nemlig «71 grader nord – team», hvor fire par kjendiser skal ta seg gjennom programmets sedvanlige tøffe prøvelser i norsk natur på en sammenhengende rute, meldte Dagbladet.

Publisert: 21. september 2021, 09:29