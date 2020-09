Kultur Farmen To lokale deltakere kjemper for tilværelsen i årets «Farmen» Tirsdag har «Farmen» premiere - igjen! Blant deltakerne er Sanna Khursheed (32) fra Stavanger og Tove Moss Lohne (35) fra Sandnes. Publisert: 21. september 2020, 15:17 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Sanna Khursheed (32) fra Stavanger og Tove Moss Lohne (35) er med i årets utgave av «Farmen». FOTO: Espen Solli / TV 2

De to rogalendingene er blant 14 deltakere som kjemper for tilværelsen på Samsjø gård, like utenfor Hønefoss, hvor årets innspilling finner sted.

Tirsdagens premiere er startskuddet for den 16. sesongen av realityprogrammet, som tar deltakerne tilbake til slik gårdsdriften var for 100 år siden.

Sanna Khursheed fra Stavanger er med i årets utgave av «Farmen» som har premiere tirsdag. Hun frykter at hennes muslimske tro kan by på utfordringer på gården. FOTO: Espen Solli / TV 2

Religion kan være en utfordring

Til TV 2 forteller 32 år gamle Khursheed at hun ikke er spesielt bevandret i norsk gårdsliv, men gleder seg til utfordringen.

– Det blir utfordrende for meg å være muslimsk på gården. Jeg spiser ikke gris og har mine begrensninger på hvordan jeg går kledd. Helst mye tildekket, og jeg vil ikke sove i samme seng med en mann. Dette er klare utfordringer som jeg må være tydelig på, og jeg må forklare deltagerne at dette er mine grenser, forteller Sanna til TV 2.

32-åringen er i tillegg svært interessert i sminke- og skjønnhetsprodukter. Byas har tidligere snakket med henne om hvordan hun brukte sminken for å glemme muskelsykdommen hun lider av.

Hun har også vært en pådriver for mangfold i skjønnhetsbransjen.

–Jeg kunne jo ikke gjøre som venninnene mine, og bare finne en foundation på H&M. Den gjorde jo at jeg bare så grå og lilla ut. Det fantes ikke mye sminke for sånne som meg i butikkene, sa hun til Byas i fjor.

Tove Moss Lohne fra Sandnes jobber mye med folk som har livsstilssykdommer som depresjon, angst og utbrenthet. Derfor håper 35-åringen at hun kan få flere til å føle seg bedre i løpet av sitt opphold på gården. FOTO: Espen Solli / TV 2

Flykter fra sosiale medier

Et annet lokalt ansikt som dukker opp på TV-skjermen, er Tove Moss Lohne fra Sandnes.

35-åringen jobber som lydterapeut og kunstner. Lohne sier til TV 2 at hun vil bruke tiden på gården til å flykte fra sosiale medier og andre ytre faktorer for å bli bedre kjent med seg selv.

– Dette er en kjekk utfordring. I det samfunnet vi lever i nå er det mye støy og informasjon, så dette er en fin måte å få roe ned på og leve i pakt med naturen.

I tillegg krysser Lohne fingrene for at hun kan ta i bruk arbeidserfaringen sin under oppholdet.

– Jeg er vant med at folk har forskjellige meninger om alternativ behandling som jeg driver med. Noen er skeptiske av natur, men de fleste er åpne for det, sier 35-åringen, som håper hun kan bidra med alternative tanker inne på «Farmen».

Disse 14 kjemper for tilværelsen i årets sesong av «Farmen». Helt til venstre står programmets nye programleder, influenser Mads Hansen. FOTO: Espen Solli / TV 2

– Forfriskende

Innspillingen av årets sesong av «Farmen» startet for omtrent to måneder siden og pågår fortsatt. Derfor får ikke Byas lov til å prate med de to lokale deltakerne.

– Da risikerer vi å ødelegge spenningen, og det liker folk dårlig, sier PR- og medierådgiver i TV 2, Alex Iversen.

Programmet er nå inne i sine siste to uker med innspilling. Finalen holdes 4. oktober, men TV-seerne får ikke vite hvem som stikker av med seieren før i desember.

– Hvordan har koronapandemien påvirket årets innspilling?

– Det vil jeg ikke å si noe om, sier Iversen.

– Dette er den 16. sesongen. Hvordan kan årets sesong skille seg ut fra det vi har sett tidligere?

– Det blir veldig gøy og veldig bra. Det er gjort noen små grep som kommer til å oppleves som forfriskende, men seerne vil selvsagt kjenne igjen konseptet, sier Iversen, som ikke ønsker å legge til flere detaljer.

Publisert: 21. september 2020, 15:17